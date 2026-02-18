Audie Norris denuncia un intento de atraco en Barcelona: "Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle"

El actual embajador del FC Barcelona y leyenda de la sección de baloncesto, Audie Norris, ha denunciado por redes sociales un intento de atraco que sufrió durante la noche de ayer martes 17 de febrero. El exjugador de 65 años ha publicado tres mensajes a través de X (Twitter) en los que describe como fue sorprendido por dos hombres con intención de robarle en el párking de la Estación de Sants alrededor de las 23.00 horas. Tal y como explica en su publicación, Norris fue capaz de huir antes de sufrir algún percance mayor, pero ha lamentado la falta de seguridad en la ciudad a la vez que ha adjuntado una foto de su chaqueta manchada con el spray que utlizaron los dos atracadores para intentar robarle.

El emblemático ala-pívot estadounidense ha relatado los acontecimientos sufridos en la noche del martes con un tono de denuncia hacia la seguridad en Barcelona, explicando que tuvo suerte de que los dos hombres no fueran armados. Norris ha mostrado su indignación de manera reiterada en sus dos mensajes, dejando claro que "no había policía ni seguridad" a la que pudiese acudir en un momento de peligro. También ha lamentado que su presencia física (2,06 m. de altura) no fuera suficiente para ahuyentar a los atracadores: "Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle".

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, se ha unido a la protesta de Norris con otra publicación en X. El político ha mostrado su apoyo hacia la leyenda azulgrana y ha usado el argumento de la víctima para denunciar la "situación de la inseguridad" en Barcelona y de cómo un hombre del tamaño de Norris no pudiera evitar un intento de atraco.

Audie Norris regresó al club azulgrana en 2021 para ejercer como embajador oficial, durante la presidencia de Joan Laporta. Su labor incluye representar a la sección de baloncesto en eventos, trabajar con las peñas, visitar hospitales y colaborar con las categorías inferiores. Es considerado por muchos como el mejor jugador extranjero en la historia de la sección de baloncesto azulgrana, y así lo avalan tres títulos de Liga ACB, dos de Copa del Rey, uno de Lliga Catalana y otro de la extinta Copa Príncipe de Asturias entre 1987 y 1993.