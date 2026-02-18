Aitana Bonmatí ya pisa el césped de la Ciutat Esportiva

Sigue a buen ritmo la recuperación de Aitana Bonmatí. La futbolista del Barça que sufrió una fisura en el peroné de su pierna izquierda ha consolidado este jueves un nuevo avance en su recuperación. La centrocampista ha vuelto a atarse las botas y a saltar al verde del campo de entrenamiento de la Ciutat Esportiva Joan Gamper después de la lesión que sufrió el pasado 30 de noviembre.

Si el miércoles pasado la buena noticia era que Aitana volvía a entrenarse en el gimnasio de la CE, una semana después es su salto al verde. Con prudencia y sin prisas, pero la futbolista primero con zapatillas de deporte y luego con las botas de futbol ha vuelto a sentirse futbolista. Es el punto de inflexión de toda lesión, siempre lo admiten las jugadoras. El poder salir al campo, aunque sea para trotar, acerca el objetivo no solo en el calendario, si no también en sus cabezas.

Noticias relacionadas

Aitana Bonmatí sigue viviendo con calma esta pausa del fútbol que le ha venido impuesta. Ella misma admitió cuando se lesionó que necesitaba parar. "El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y hay factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día. Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha parado de golpe. Con esta lección afronto lo que viene convencida de que será un aprendizaje", confesó la futbolista en sus redes sociales cuando salió de quirófano. Ahora, ya meses después, encara la recta final de la lesión.