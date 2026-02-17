Raphinha, contra los árbitros: "Si tenemos que jugar contra todos para ganar, no pasa nada, lo vamos a hacer"

Raphinha ha criticado el arbitraje después de dos partidos seguidos en que el Barça se ha sentido perjudicado. En un mensaje en sus redes sociales, el delantero brasileño ha lamentado las decisiones del colectivo arbitral tanto en el partido contra el Atlético como ante el Girona. No ha citado los dos encuentros explícitamente, pero se le ha entendido bien el enojo.

"Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van en tu favor o en contra. Pero si tenemos que jugar contra todos, para ganar. No pasa nada... Lo vamos a hacer. Visca el Barça sempre", publicó el brasileño en redes sociales.

El delantero del Barcelona, que regresó al equipo titular después de perderse los últimos partidos (Albacete, Mallorca y Atlético de Madrid) por una sobrecarga en un aductor, ya había mostrado su discrepancia después de que ni el árbitro ni el VAR tuvieran en cuenta el pisotón de Echeverri a Kounde, previo al 2-1.

Raphinha ha sido uno más de los que han levantado la voz por el arbitraje, justo unos días después de que el Barcelona enviara al Comité Técnico de Árbitros (CTA), a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al responsable del VAR una queja formal por sentirse perjudicado por los árbitros.

Este martes, los últimos arbitrajes sufridos por el Barça también han merecido las críticas por parte de dos de los aspirantes a la presidencia del club, Joan Laporta y Víctor Font.

"Será una Liga contra todo y contra todos porque no sólo a nivel deportivo nos quieren ganar. A nivel extradeportivo también quieren hacerlo, es obvio. Hay mucha gente que no quiere que la ganemos, hay determinados círculos de poder que no congenian con nosotros", aseguró Laporta.

Font fue más allá al anunciar que su equipo jurídico está preparando acciones legales para denunciar la "adulteración de la competición" que, a su juicio, realiza Real Madrid Televisión (RMTV), así como los posibles conflictos de interés existentes en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), en caso de resultar vencedor en las urnas.

"Defender el club no es hacer proclamas y grandes gritos, es actuar. Defender el club es denunciar a Real Madrid Televisión y los conflictos de interés que hay con una señora que es parte del CTA, que es la esposa de un empleado del Real Madrid, la señora Yolanda Parga", señaló.