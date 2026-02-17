Laporta entra en campaña: "Defendemos al Barça de los que no tienen experiencia"

Joan Laporta dio el chupinazo de su campaña con un discurso de reivindicación de obra que fusionó con el argumentario de corte populista que maneja con habilidad retórica. El ’Estimem el Barça’ se ha reconvertido en el ‘Defensem el Barça’ y en este nuevo lema caben las cargas contra los poderes “a 600 kilómetros de distancia” y contra la oposición de esta campaña. Cabe el clásico “contra todo y contra todos” y ataques a “colectivos que nunca descansan para desprestigiar al club”, así en genérico.

Laporta, cuyo carisma le permite llevarse estupendamente con los poderes de los que despotrica de forma inconcreta, reivindicó los valores de la “estabilidad, la experiencia, un liderazgo fuerte y visión de futuro” para reclamar continuidad a los socios que acudirán a las urnas el 15 de marzo.

“Lo más difícil ya ha pasado. Nos vienen años apasionantes. Si continuamos los que tenemos la experiencia de gobernar el club estoy seguro de que viviremos una de las etapas más gloriosas del Barça”, concluyó ante el aplauso de sus compañeros de junta que se sentaban en primera fila de la estrenada sede electoral.

Como siempre ha sido el máximo ‘cheerleader’ de la institución, Laporta proyectó un mensaje optimista en medio de los últimos resultados adversos, en el Wanda y en Montilivi. El equipo de Hansi Flick es su mejor baza electoral y su discurso pretendió mantener en pie el andamiaje. “Hagamos confianza a Flick y a este equipo. Revertiremos esta situación. Ayer hablé con ellos y sé que están mentalizados para hacerlo. Siempre puede haber un bajón”. Y doblando la apuesta, soltó: “Conozco a Flick, conozco a Deco, conozco lo que se respira en el vestuario y su carácter y estoy convencido de que ganaremos la Liga”. La junta volvió a aplaudir.

La carta del agravio

Laporta aludió, sin recrearse, al pisotón a Koundé antes del segundo gol del Girona de ayer. “No entiendo cómo no se paró el partido”. Eso le dio pie a aventar la carta del agravio, enlazando con el lema de campaña. “Defendemos el Barça de aquellos de los que quieren someter y dominar a 600 kilómetros, que hacen campañas de desprestigio institucional que no descansan”.

Y prosiguió: "También lo defendemos de algunos árbitros. No se entiende que con tanto apoyo tecnológico en algunas ocasiones se utiliza y en otras no. Y siempre en perjuicio del Barça. Hay circulos de poder que no quieren que ganemos esta Liga de ninguna manera”, clamó. “Históricamente ha sido siempre así. Será porque representamos lo que representamos. Debemos tener un equipo potente, muy potente porque a la que pueden nos la meten. El enemigo es grande, poderoso. Pero no nos da miedo, luchamos contra todo y contra todos. Debemos estar permanente en alerta".

La defensa del Barça, según Laporta, consiste igualmente en disparar contra sus adversarios electorales. “También defendemos al Barça de los que no tienen experiencia y que por su ambición no han entendido que se trata de salvar al club. Son esos que se creen que el Barça se lleva como una empresa, sin tener en cuenta la gestión de las emociones. Una gestión especifica que nos da grandeza”.

Salvar al club

Y aquí volvió a subir el tono. “Queremos defender el Barça de que no caiga en según qué manos. No podemos permitir que no nos pase como recientemente y vuelva a caer en la ruina. No podemos correr este riesgo. Con lo que nos ha costado la reconstrucción no podemos dejarlo en unas manos para que lo destrocen de nuevo. Hay que ser listos, porque los que no nos quieren también lo son”.

¿La receta? “Convicción, valentía, audacia y experiencia”.

Porque el eje de su discurso consistió en presumir de haber salvado al club -”todos los indicativos dicen que estamos objetivamente mejor que hace cinco años, dijo- y que ahora de lo que se trata es de reafirmar la estabilidad económica, de culminar el Camp Nou y el Espai Barça, “asegurar la grandeza de la institución, nuevos hitos deportivos y garantizar que será siempre de sus socios y socias. Aún hay camino por recorrer para llegar a que haya máxima eficiencia operativa en todos los ámbitos del club”.