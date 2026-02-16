Quim Salarich cierra el eslalon de los Juegos Olímpicos con un top 20

El noruego Atle Lie McGrath protagonizó uno de los momentos más dramáticos del eslalon de estos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia). Tras haber liderado la primera manga de la prueba, y partir el último en la segunda manga por orden inverso, un error le dejó fuera de la pugna por el oro echándole del recorrido este lunes en Bormio. La indignación fue tal que lanzó los bastones a la nada y huyó a pie hacia el bosque incrédulo por haber regalado el oro que tenía casi cerrado al suizo Loic Meillard.

El español Quim Salarich cerró su tercera participación en unos Juegos con un decimonoveno puesto tras haber terminado en la vigésima plaza en la primera manga. Salarich, nacido en Vic (Barcelona) hace 32 años, el hombre que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de esquí alpino desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el mítico 'Paquito' -único campeón olímpico invernal español de toda la historia, de eslalon, en los Juegos de Sapporo'72, en Japón-, marcó un crono de un minuto y 32 centésimas en la primera vuelta. No extento de contratiempos, fue uno de los 46 esquiadores que lograron terminar la bajada de un total de 96.

Rompiendo la sequía

Quim, que esquía con un casco con la imagen de su fallecida perra Nala, a la que ha querido homenajear de esta manera, había marcado el vigésimo segundo crono inicial, pero la descalficación, por saltarse una puerta, del italiano Tobias Kastlunger, le hizo avanzar un puesto. Tras sobrevivir a esa difícil primera manga el abanderado español mejoró su actuación en la bajada definitiva con un tiempo de 1:58.18 que le permitió terminar en el Top 20. Y con su pase a la segunda manga rompió una sequía para España que databa del año 2006 con María José Rienda.