Nikola Kusturica, el diamante en bruto del Barça que ya deslumbra con 16 años

Las lesiones se han ido acumulando en las últimas semanas para el Barça, y eso ha dado oportunidad a jugadores que no contaban para Xavi Pascual. Tal es la situación, que el técnico azulgrana definió como un "drama", que en el último partido de ACB contra el BAXI Manresa tuvo minutos Nikola Kusturica, la joven perla del club que en octubre ya se convirtió en el debutante más joven del club y a sus 16 años y 285 días ha roto el récord de precocidad anotadora azulgrana. El alero serbio ingresó en el primer cuarto y no tardó en dejar su histórica huella para impulsar al equipo culé hacia una necesitada y abultada victoria en Liga Endesa (97-60).

"Está todo destrozado desde hace tiempo y sobrevivimos como podemos", reconoció Xavi Pascual en rueda de prensa tras la derrota frente a Paris Basketball (74-85). El entrenador buscaba una reacción inmediata del equipo a una semana para la Copa del Rey y la encontró en el atrevimiento de la juventud personificada en Kusturica, que se inventó una canasta para entrar en los anales de la historia del club. Penetró hacia el aro, marcó los pasos, recibió la falta y usó el tablero para definir con madurez antes de celebrarlo con rabia frente a la afición del Palau Blaugrana.

Una demostración de talento y personalidad le valió a Kusturica para convertirse en el anotador más joven de la historia del club por una diferencia 40 días, superando a Kasparas Jakucionis que lo hizo con 16 años y 325 días en la temporada 2022/23. El lituano es ahora jugador de los Miami Heat en la NBA, y marca el camino que podría seguir la nueva perla serbia del Barça en un futuro no tan lejano. La precocidad del joven escolta supone una ventaja más que un inconveniente para los ojeadores y directivos, y eso le perfila para presentarse al draft de 2028, año en el que Kusturica cumple 19 años.

Mientras, los 2,03 metros del serbio pertenecen al conjunto de Xavi Pascual, y además de potencial ya han ofrecido rendimiento. Un total de 7 puntos en 15 minutos que le sitúan sexto en otro ranking de precocidad de la ACB, donde figuran auténticas superestrellas del deporte como Luka Doncic o Ricky Rubio, quien encabeza la lista por su partido de 7 puntos y 11 de valoración en 2006 cuando tenía la insultante edad de 15 años y 359 días. Además de los siete puntos, Kusturica también sumó a sus estadísticas personales 6 rebotes, 1 asistencia y 2 robos.

Es el cuarto partido que el joven serbio disputa con el primer equipo del Barça, pues también saltó a la pista en la ajustada victoria sobre el Girona del pasado 8 de febrero (97-92). Se le había resistido el estreno anotador en sus primeros tres encuentros, pero finalmente fue capaz de aprovechar la oportunidad y se lo agradeció al mister con un admirable nivel de castellano en zona mixta: "Xavi Pascual me está ayudando mucho en los entrenamientos. Tiene mucha confianza en mí y le estoy muy agradecido".

Quemando etapas

El espigado adolescente entró a formar parte de la cantera culé en 2023 como cadete de primer año. Ahora ya es junior de primer año y combina la dinámica del primer equipo con las categorías inferiores. El pasado 11 de octubre participó en la jornada inaugural de la nueva liga U22, organizada por ACB y FEB conjuntamente, anotando 14 puntos en la apabullante victoria ante el BAXI Manresa (105-37), un rival que empieza a ser víctima favorita del serbio. "Con el Barça Atlètic estamos muy concentrados en cada partido de la U22 y siempre mantenemos esta concentración. Entramos muy bien desde el primer minuto y debemos continuar así, siendo constantes en cada partido", dijo Kusturica sobre el nivel de competición en la liga U22 tras su histórica actuación en ACB.

A pesar de llamar la atención por su edad, Kusturica pasó algo desapercibido en su debut con el Barça Atlètic por la presencia en el equipo de otra joven estrella del Barça, Mohamed Dabone. El pívot de Burkina Faso mide 2,10m con apenas 14 años, y amenaza con pulverizar todos los récords de precocidad que está batiendo el mismo Kusturica. Aunque se ponga en duda la edad de Dabone por su físico, no cabe duda que tiene condiciones de sobra para triunfar en el mundo profesional al igual que Kusturica. Una dupla que el Barça tratará de cuidar a la vez que exprimir todo su potencial antes de su inevitable marcha hacia Estados Unidos.

Noticias relacionadas

El escolta serbio deslumbró en el EuroBasket U16 del pasado verano, llevándose el oro y el MVP tras promediar 20 puntos, 7.7 rebotes, 3.4 asistencias, 2.1 recuperaciones y 1.6 tapones por partido. En su enfrentamiento a España metió 27 puntos, mientras que en la final se echó el equipo a la espalda con una actuación completísima que rozó el triple doble: 18 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias, 5 recuperaciones y 2 tapones ante Lituania para proclamarse campeón.