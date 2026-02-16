Fútbol
Nico Williams empieza un tratamiento "externo" al Athletic para tratar su pubalgia
El astro del Athletic se perderá los próximos partidos para intentar curar una dolencia que le afecta desde septiembre.
Nico Williams ha comenzado un tratamiento "con un especialista externo" al Athletic Club para tratar la pubalgia que le afecta de manera más aguda desde el pasado septiembre.
Según confirmó el club bilbaíno, esta terapia incluye "un trabajo específico" que, a la espera de su evolución, mantendrá de baja al extremo internacional "en próximas convocatorias" de Ernesto Valverde.
Varias recaídas
Nico sufrió el pasado 7 de septiembre una lesión moderada en la musculatura aductora izquierda durante el partido Turquía-España de clasificación para el Mundial que en primera instancia le hizo perderse seis partidos. Con la posteriores recaídas, la última la pasada semana, el menor de los Williams fue baja en otros cuatro partidos.
El parte médico publicado por el Athletic revela también que las pruebas médicas a las que ha sido sometido Mikel Jauregizar, sustituido con problemas físicos nada más marcar el gol del empate ayer domingo en el Carlos Tartiere, "descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales".
