Panoràmic: la consultora catalana que lidera el 'boom' del pádel en Asia

El pádel es una realidad indiscutible en España, y desde hace unos años, empieza a serlo también en Asia con un crecimiento de su práctica de un 20% en 2025 respecto a años anteriores. Con una masa de practicantes de más de 30 millones de personas repartidos en más de 30 países, el desarrollo exponencial de dicho mercado podría incluso acelerar el proceso de llegar a ser deporte olímpico y llegar a doblarse en poco más de tres años.

Entrenadores, inversores y empresarios catalanes están acelerando la expansión del pádel en esta región donde el deporte era prácticamente inexistente hace apenas tres años y cuyo potencial, según estimaciones del sector, es inmenso al contar con un mercado emergente formado por 4.561 millones de habitantes con una base amplia de práctica de deportes de raqueta que podría empujar el pádel hasta decenas de millones de jugadores en los próximos cinco años.

Traslado visionario

El catalán Pau Vergés es uno de los visionarios que detectaron este nicho hace prácticamente un lustro cuando se trasladó a la región por trabajo. "Yo quería aprender inglés y pedí un traslado en la empresa, se me ofreció ir a Singapur y ese fue mi primer contacto con el contiente", explica el que era entonces director comercial de World Padel Tour. Con su evolución a Premier Padel, la empresa prescindió del personal previo.

"En el último torneo conocí a Àlex Domènech y a Carlos Carrillo que estaban montando el Asia Pacific Padel Tour (APPT). Me fui un año como director de tour con ellos y tras unos años cogiendo experiencia en el sector decidí salirme y montar Panoràmic", recuerda. La agencia es una consultoría de pádel 360 con la finalidad de detectar las necesidades del mercado para poner en contacto a potenciales clientes asiáticos con proveedores catalanes.

Panoràmic nació con dos principales líneas de trabajo: el diseño, construcción y optimización de clubs -liderada por su socio Jordi Abarca, con una experiencia abalada por una década viviendo en Indonesia- y un área de operación comercial, marketing y organización de torneos dirigida por Vergés que busca aumentar constantemente la presencia y visibilidad del deporte en el mercado asiático.

Euforia tras un punto magistral de Tolito Aguirre (nº19 del mundo) en Yakarta durante una exhibición del pasado 25 de enero. / Social Padel House & PANORAMIC

Conexión Asia-Catalunya

En base a esta estructura, Panoràmic se ha centrado en conectar Catalunya como un proveedor con una reconocida trayectoria en este deporte con un mercado creciente y hambriento como el asiático mediante un acuerdo con la Federació Catalana de Pàdel para actuar como distribuidor exclusivo de su marca en Asia y canalizar profesionales catalanes hacia proyectos internacionales.

"Constantemente conectamos empresas, jugadores y entrenadores catalanes con clientes asiáticos con una demanda particular. Nosotros proveemos del conocimiento necesario para que los clubs puedan desarrollarse y eso va desde construir una pista de pádel a encontrar un entrenador", afirma. "Hay una necesidad enorme de contactos y conocimiento. Al ir unos 20 o 30 años más avanzados que estos mercados, acuden a nosotros en busca de 'know-how' para acelerar procesos", asegura.

Expansión heterogénea

Sin embargo, la expansión del pádel en el Sudeste Asiático no ha sido homogénea y Vergés sitúa el origen del fenómeno en Bali, de la mano de la comunidad expatriada: "La explosión del pádel en Asia empieza hace poco menos de tres años. Y su epicentro entonces era Bali (Indonesia). Principalmente, se desarrolló por catalanes que vivían aquí y quisieron traer su forma de vida", afirma. Desde entonces, el deporte ha vivido un crecimiento exponencial y se ha trasladado el mayor crecimiento a Yakarta, la capital del principal mercado asiático actual, donde el perfil del usuario es mayoritariamente local y con un componente social más marcado. "Estimamos que cada semana hay 1.000 jugadores nuevos en la ciudad", afirma.

En lugares como Singapur, por ejemplo, el elevado precio del suelo está frenando algo más el crecimiento dado el coste elevado limita las inversiones, pero el target es principalmente femenino y con un marcado componente social. Japón y Australia, en cambio, son dos mercados más maduros en los que el pádel llegó hace prácticamente una década pero en los que todavía no se ha terminado de explotar. "En Japón hay muchísima técnica, pero no tiene más clubs que Malasia o Filipinas, que son mercados nuevos en los que se ha entrado hace un par de años. En algunos países compite fuerte otro deporte de raqueta como el pickleball, y eso frena el crecimiento del pádel", afirma el empresario.