Font ve factible el pacto con Ciria y Vilajoana contra "el personalismo" de Laporta

La precandidatura de Víctor Font recogió 50.000 papeletas y no tiene un objetivo más pretencioso que superar el mínimo de las 2.337 necesarias para concurrir a las elecciones y quitar el prefijo. Marc Ciria se conformó con pedir 10.000 papeletas, el que menos (60.000 ha solicitado Joan Laporta y 30.000 requería Xavier Vilajoana), convencido de que la suya será la lista «que más firmas recogeremos y los que más apoyos tendremos». El 2 de marzo, el día límite de la entrega de esos avales, será la primera muestra demoscópica y real del estado de opinión del socio culé, no del aficionado en general.

Y lo que el socio culé piensa, repite taxativo Font, es que una inmensa mayoría quiere un cambio de modelo en la gobernanza del club. Aunque son cuatro candidatos, hay dos propuestas. Una es la que representa "el personalismo de Laporta", una forma de mandar anticuada, y que ha basado el expresidente en "las mentiras, los engaños, los amigos, conocidos y saludados" que firma contratos con empresas de reputación dudosa" y que va pagando "comisiones a amigos y conocidos". La otra es la que defienden los otros tres aspirantes.

Una muestra de las cajas que recogieron los representantes de Víctor Font. / Zowy Voeten / EPC

Un pacto natural

"Tiene todo el sentido del mundo que vayamos juntos", afirmaba Font, segundo en las elecciones del 2021, sugiriendo un pacto que sería natural. "El diagnóstico de los socios precandidatos (Vilajoana, Ciria y él) es muy similar, las soluciones se parecen mucho, y pueden ser complementarias", reflexionó en la sede electoral. "Todos, excepto Laporta, apostamos por el mismo modelo de pasar página, abogamos por el profesionalismo de la gestión", resumió.

Falta un mes para las elecciones (el domingo 15 de marzo) y hay tiempo para ese acuerdo común; de momento, lo que no hay es predisposición, pese a que Font sugería este lunes la unión. Las conversaciones llevan tiempo produciéndose, tanteándose unos a otros, por ver quien es el primero que expresa la generosidad de renunciar a ser el cabeza de lista. "El pacto es entre personas que tiene el objetivo de ayudar al club de nuestro corazón", reflexionaba, invitando a que Vilajoana y Ciria den su parecer al respecto.

Los representantes de la precandidatura de Vilajoana frente a la OAB. / EP

De 0,16 a 0,23 la papeleta

Antes de ser interpelado por su adversario, Vilajoana manifestó que había comenzado "el partido", con el pistoletazo de salida para obtener las adhesiones de los socios. Las cajas se agolpaban en su sede, como en las otras tres. Laporta presentará este martes la suya. "Estamos convencidos de superar esta fase", explicó al regreso de Madrid, recordando que en las elecciones de 2021 no pasó el filtro de las firmas. Ciria, "emocionado" en su primera participación, cree que arrasará a sus con sus "ilusionantes proyectos".

Las comitivas de los cuatro precadidatos acudieron ayer a la Oficina de Atención al Barcelonista (OAB). Ciria fue el único líder que supervisó la entrega. Y el que pagó las papeletas más caras. Las primeras 4.674, el doble de las necesarias para superar el corte, corren a cuenta del club; las siguientes, a cargo del aspirante. Al pedir 5.000, le salió a 0,23 euros la papeleta. Laporta, en cambio, pagó a 0,15 la unidad.