Detenido un entrenador del fútbol base del Terrassa FC por pedir contenido pornográfico a menores

Un entrenador del fútbol base del Terrassa FC, de 25 años, fue detenido el miércoles 11 de febrero en las instalaciones del Estadi Olímpic de Terrassa por una presunta solicitud de contenido pornográfico a menores, según ha adelantado el 'Diari de Terrassa' y han confirmado los Mossos d'Esquadra.

La investigación está a cargo de la policía catalana y la persona ya ha pasado a disposición judicial. Por su parte, el Terrassa FC ha informado en un comunicado que el hombre ha dejado de formar parte del club y no desarrollará ninguna actividad dentro de la entidad.

El Terrassa FC explica que la decisión responde a la voluntad de "preservar al máximo la seguridad del entorno educativo y deportivo" y asegura que se pone "a plena disposición" de la investigación, con el fin de colaborar en todo aquello que le sea requerido por los Mossos d'Esquadra y por la autoridad judicial.

Noticias relacionadas

El club también señala que, hasta la fecha, "no consta ninguna comunicación formal registrada" relacionada con los hechos investigados y precisa que la persona disponía de la documentación exigida por la normativa vigente, incluido el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, así como las titulaciones federativas requeridas.