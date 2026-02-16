Destanee Aiava dice que se retira del tenis a los 25 años porque es un mundo "racista, misógino, homofóbico y hostil"

La tenista australiana Destanee Aiava anunció su retirada del tenis a los 25 años al alegar que es un mundo "racista, misógino, homofóbica y hostil".

La jugadora, de ascendencia de Samoa, afirmó que el deporte era como un "novio tóxico" y que esta sería su última temporada en el circuito.

Aiava, que alcanzó el puesto 147 en el ránking individual, su mejor marca personal, publicó un post cargado de decepción, rabia y hartazgo en Instagram para explicar su decisión.

"Mi objetivo final es poder despertarme cada día y decir sinceramente que amo lo que hago, algo que creo que todos merecen una oportunidad", declaró.

Contó que está harta de recibir abusos en el espacio digital, un problema que ha afectado a varias jugadoras, según señaló.

Aiava citó las "amenazas de odio o de muerte" y los comentarios sobre "mi cuerpo, mi carrera o cualquier otra cosa que quieran criticar".

Continuó criticando "un deporte que se esconde tras supuestos valores de clase y caballerosidad".

"Detrás de los trajes blancos y las tradiciones se esconde una cultura racista, misógina, homófoba y hostil hacia cualquiera que no encaje en el molde", añadió Aiava.

Destanee Aiava. / JOHN G. MABANGLO / EFE

También dijo estar agradecida por la oportunidad de viajar por el mundo y hacer amigos, pero admitió: "También me quitó cosas. Mi relación con mi cuerpo. Mi salud. Mi familia. Mi autoestima. ¿Lo haría todo de nuevo? La verdad es que no lo sé, pero algo que este deporte me enseñó es que siempre hay una oportunidad para empezar de cero".

Cifras de la firma de ciencia de datos Signify, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Asociación Femenina de Tenis (WTA) muestran que, en 2024, se enviaron públicamente alrededor de 8000 mensajes abusivos, violentos o amenazantes a 458 tenistas a través de sus redes sociales, muchos de ellos relacionados con apuestas.

Las autoridades del tenis aún no han comentado la publicación de Aiava.