Las claves de la alineación del Barça: Flick apuesta por Raphinha de salida ante el Girona

Hansi Flick no ha reservado a Raphinha como cabía esperar para la segunda parte. El brasileño, trascendental para el técnico alemán, aparece en la alineación titular del Barça para enfrentarse al Girona. Después de la debacle ante el Atlético de Copa, Flick envía el mensaje de que el equipo debe morder desde el primer minuto en Montilivi. Estas son las claves de la alineación:

Gerard Martín por Balde

El hispano-dominicano no salió muy bien parado en la debacle ante el cuadro de Simeone y hoy Flick le da un reposo. El beneficiado es Martín, que después de muchos partidos como central retorna a su posición natural.

Sin Casadó en la medular

Otro damnificado de la catástrofe del Wanda es Marc Casadó, quien ya recibió el palo de la sustitución antes del descanso. De Jong jugará en el ancla del medio campo y le secundarán Fermín y Olmo. Marc Bernal tampoco aparece en el once. Quizá tenga minutos más adelante.

Lamine, Ferran y Raphinha

Es posiblemente la delantera más titular del FC Barcelona. Ferran ya le ha arrebatado el puesto a Lewandowski y Raphinha, el alma en la presión y en la búsqueda de espacios, entra en su puesto habitual. Flick probó en un entrenamiento con Roony en la izquierda ante la baja de Rashford. Quizá en la segunda parte. Falta saber cuánto resiste el brasileño.

Noticias relacionadas

El once azulgrana lo componen: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; De Jong, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.