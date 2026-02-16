Barcelona renueva con la Fórmula 1 hasta 2032

El Circuit de Barcelona-Catalunya seguirá en el calendario de la Fórmula 1 hasta el año 2032 gracias a un nuevo acuerdo con la Formula One Management (FOM), empresa operativa del Grupo Fórmula Uno.

Según ha podido saber este diario de diversas fuentes, el contrato ya está firmado y se formaliza bajo la denominación Gran Premio de F1 de Barcelona-Catalunya que se estrena en este curso. Como avanzó hace unos meses el mismo diario, el acuerdo contempla un formato en años alternos a partir de este 2026, cuando finalizaba el contrato entre el Circuit y la F1. De esta manera, el trazado catalán albergará la carrera en los años 2028, 2030 y 2032, además de la que celebrará el próximo 14 de junio de 2026.

La renovación llega tras una negociación larga y prolongada. Fira Circuit, la sociedad gestora del circuito fue quien inició las conversaciones, que posteriormente pasaron a manos de la Generalitat. En esta última fase del proceso, la continuidad del Gran Premio llegó a estar en riesgo en varias ocasiones. No obstante, la firma final propicia que Barcelona y Catalunya sigan vinculados a la Fórmula 1, como mínimo hasta el año, 2032.

La noticia deja un balance mixto: por un lado, garantiza la continuidad de la F1 en Barcelona; por otro, confirma que el Gran Premio se disputará de forma alterna en el nuevo ciclo contractual. Un modelo que han adoptado ya otros trazados para adaptarse a la expansión global que afronta el campeonato.

Inicio de una nueva era

La temporada 2026 arranca como una de las más inciertas de los últimos años con el revolucionario cambio de reglamentación que entra en vigor. Será también la campaña en la que se estrenará MadRing como escenario de una prueba del Mundial. El Circuito madrileño firmó contrato con la F1 de 2026 a 2035 para entrar en el calendario bajo la denominación de Gran Premio de España de Fórmula 1 que hasta esta pasada temporada ostentaba el Circuit de Barcelona-Catalunya.

A partir de este 2026, con el estreno de Madrid, el trazado catalán pasará a llamarse Gran Premio de Barcelona-Catalunya, un título que mantendrá en las próximas campañas.

En este nuevo escenario de alternancia en el que entrará Barcelona, se había especulado con varios circuitos con los que podría rotar, entre ellos estaba Portimao. El circuito luso firmó un contrato para regresar a la F1 por dos temporadas, la 2027 y la 2028, en sustitución de Zandvoort, que no continuará el año que viene, por lo que por fechas no podría compartir alternancia con el Circuit.

Así la opción de Spa-Francorchamps se presenta como la más probable para la rotación. El emblemático circuito belga tiene contrato hasta 2031, pero también con un sistema de alternancia que le coloca en el calendario en 2026, 2027, 2029 y 2031. Unas fechas que encajarían con las de Barcelona, que estará presente en 2028, 2030 y 2032, además de este 14 de junio de 2026.

Noticias relacionadas

En el proceso de expansión de la F1, hay varios países a la espera de poder entrar en el calendario, como por ejemplo Tailandia, Ruanda, Sudáfrica o Turquía, aunque para que estos accedan al calendario otros deberán salir, ya que Liberty Media, gestora del Mundial, ya ha expresado en varias ocasiones su intención de que no hayan más de 24 GP en el calendario. Imola, por su parte, salió de escena tras 2025 aunque es el primer circuito reserva y espera volver al campeonato.