El increíble nuevo estadio más grande del mundo: en Vietnam, con forma de tambor y un coste de más de 30 millones

Vietnam ha iniciado la construcción del que aspira a convertirse en el estadio de fútbol más grande del mundo. El Trong Dong Stadium, con una capacidad prevista de 135.000 espectadores, será el gran símbolo del macroproyecto Olympic Sports City en el sur de Hanói, una operación urbanística y deportiva valorada en 28.000 millones de libras (unos 33.000 millones de euros).
Tal y como apunta 'The Sun', el proyecto fue aprobado oficialmente en diciembre y ya celebró su ceremonia de inicio de obras, con el objetivo de que el estadio esté terminado en agosto de 2028, mientras que el desarrollo completo del complejo se extenderá hasta 2035.
Con sus 135.000 asientos, el Trong Dong Stadium doblará la capacidad de Old Trafford y superará a recintos históricos como Wembley o el Nou Camp Nou. De completarse según lo previsto, dejará atrás al estadio Rungrado 1st of May Stadium de Corea del Norte, que actualmente es el estadio más grande del mundo con 114.000 espectadores, y al futuro Hassan II Stadium de Casablanca, proyectado para el Mundial 2030 con 115.000 asientos.
A diferencia de muchos grandes estadios asiáticos, el recinto vietnamita será exclusivo para fútbol, sin pista de atletismo, un detalle clave para su homologación como sede de grandes competiciones internacionales.
Un diseño sorprendente
El diseño del estadio es una de las cosas que más ha sorprendido. Se inspira en los tambores de bronce Dong Son, uno de los símbolos culturales más reconocibles de Vietnam, asociados históricamente a la comunidad, la fuerza y la continuidad del país. La intención de los arquitectos es combinar tradición y modernidad en un edificio icónico que represente a Vietnam en la escena internacional.
Entre sus elementos más destacados también figura un techo retráctil de dimensiones nunca vistas.
El Trong Dong Stadium será el corazón de la Ciudad Deportiva Olímpica de Hanói, un proyecto que integrará, según una cita de los propios promotores, instalaciones “integradas, de gran capacidad y estandarizadas internacionalmente” para dar el salto definitivo en su presencia en competiciones regionales y globales.
Así, el objetivo de las autoridades vietnamitas serría aspirar a albergar grandes citas internacionales, como partidos de la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos o eventos deportivos continentales, además de conciertos y actos multitudinarios.
Los 10 estadios de fútbol más grandes del mundo
- Rungrado 1st of May Stadium - 114.000 espectadores - Pyongyang, Corea del Norte
- Michigan Stadium - 107.601 espectadores - Ann Arbor, Estados Unidos
- Ohio Stadium - 102.780 espectadores - Columbus, Estados Unidos
- Melbourne Cricket Ground (MCG) - 100.024 espectadores - Melbourne, Australia
- Camp Nou - 99.354 espectadores- Barcelona, España
- FNB Stadium (Soccer City) - 94.736 espectadores - Johannesburgo, Sudáfrica
- Rose Bowl - 90.888 espectadores - Pasadena, Estados Unidos
- Wembley Stadium - 90.000 espectadores - Londres, Inglaterra
- Estadio Azteca - 87.523 espectadores - Ciudad de México, México
- Bukit Jalil National Stadium - 87.411 espectadores - Kuala Lumpur, Malasia
