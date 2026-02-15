Nora Cornell, decimonovena en la clasificación de 'slopestyle'

La catalana Nora Cornell, benjamina de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, no ha podido entrar en la final de la modalidad de 'slopestyle' de snowboard al concluir en la decimonovena plaza de la clasificación, disputada este domingo en el Livigno Snow Park. La deportista gerundense, que fue vigésima sexta en la previa de 'big air', no pudo terminar entre las doce primeras que accedían a la final que se disputará el sábado a partir de las 13.00 horas (12.00 GMT).

Una caída en la primera bajada complicó su pretensión de acabar lo más alto posible. Recibió una puntuación de 23.98 que le otorgó el vigésimo cuarto puesto y aunque en la segunda mejoró notablemente y planchó todos los trucos, los 53.03 de nota no le permitieron más que mejorar alguna posición y situarse decimonovena.

La mejor de la clasificación, adelantada a este domingo ante la previsión de mal tiempo el lunes, fue la neozelandesa Zoi Sadowski Synnott, con 88.08 en su segundo intento, que superó a la japonesa Kokomo Murase (84.93). Ambas fueron las grandes protagonistas en 'big air', prueba en la que la asiática se colgó el oro y la oceánica la plata. La surcoreana Seungeun Yu (76.80), bronce el pasado día 9, fue también tercera en esta previa.