En Directo
Atletismo
Media Maratón Barcelona 2026, hoy en directo: hora, recorrido, afectaciones al tráfico y calles cortadas
MAPA | Media Maratón de Barcelona 2026: recorrido, precios, horarios y fiesta postcarrera
Afectaciones al tráfico por la Media Maratón de Barcelona 2026 este domingo: calles cortadas y desvíos
La Mitja Marató de Barcelona celebra este domingo la edición más multitudinaria de su historia con hasta 36.000 corredores populares inscritos, convertida ya en la segunda media maratón más multitudinaria de Europa, solo por detrás de Berlín. Un año después del apabullante récord del ugandés Jacob Kiplimo, que finalmente no será homologado debido al rebufo del coche de carrera, son varios los atletas de élite que pelearán por las victorias masculina y femenina, con el etíope Hagos Gebrhiwet y la keniana Loice Chemmung como grandes favoritos.
Siga en este directo de EL PERIÓDICO la última hora de la carrera desde el pistoletazo de salida, además de las afectaciones al tráfico y las calles cortadas en motivo de la celebración de la prueba.
MAPA | Media Maratón de Barcelona 2026: recorrido, horarios y fiesta postcarrera
La Hyundai Media Maratón Barcelona by Brooks se celebra este domingo 15 de febrero de 2026, con salida prevista a las 8:30 h de la mañana. La organización ha confirmado que la carrera contará con el mismo itinerario que el año pasado: un recorrido íntegramente urbano, que atraviesa tanto el centro de la ciudad como el litoral.
Para evitar aglomeraciones, las salidas serán escalonadas según el ritmo declarado en la inscripción. Además, habrá 27 liebres oficiales que guiarán a los participantes en 9 ritmos distintos: 1 h 20 min, 1 h 25 min, 1 h 30 min, 1 h 35 min, 1 h 40 min, 1 h 45 min, 1 h 50 min, 1 h 55 min, 2 h y 2 h 5 min.
Consulta aquí el recorrido: MAPA | Media Maratón de Barcelona 2026: recorrido, horarios y fiesta postcarrera
Calles cerradas y circulación durante la carrera
El domingo 15 de febrero, entre las 08:00 y las 13:45 h, se recomienda no mover los vehículos en las siguientes vías: paseo Picasso, Marquès de l’Argentera, paseo Colom, Paral·lel, ronda Sant Pau, Comte d’Urgell, Sepúlveda, Entença, Bailèn, Girona, ronda Sant Pere, Buenaventura Muñoz, Pallars, Llacuna, Perú, Marroc, Rambla Prim, avenida Diagonal, paseo Marítimo del Bogatell, avenida Litoral, Salvador Espriu, Marina, paseo Pujades y calle Comerç.
Asimismo, se invertirán los sentidos de circulación en algunas calles de Ciutat Vella (Comerç, Fusina, Josep Anselm Clavé, Arc del Teatre) y del distrito de Sant Martí (Perú, Pere IV, Cristóbal de Moura, Selva de Mar y avenida Litoral, tramo del Port Olímpic).
Con todo, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda usar transporte público y planificar los desplazamientos.
Prohibiciones de aparcamiento
El ayuntamiento ha establecido prohibiciones de estacionamiento masivas en decenas de calles para facilitar el montaje, la carrera y el desmontaje.
- Desde la noche del jueves 13 (21:00 h) hasta el domingo 15 a las 13:45 h están afectadas vías como paseo Picasso, Sepúlveda, Entença y tramos de la Avenida Diagonal.
- Desde la mañana del sábado 14 (07:00 h) hasta la misma hora del domingo, se suman calles del litoral y del centro, incluyendo el paseo de Pujades, Lluís Companys, Nàpols, paseo Isabel II, paseo Colom, Bailèn, Buenaventura Muñoz, Pallars, Llacuna, Perú, Marroc, Rambla Prim, Lope de Vega, Josep Pla, paseo García Fària, Jonquera, avenida Litoral y Marina.
Estas restricciones incluyen zonas de motos en acera y estacionamiento exclusivo para residentes, por lo que el ayuntamiento recomienda retirar los vehículos de las calles afectadas con antelación.
Cortes de tráfico debido a la Mitja Marató
Ya desde el sábado, debido al montaje de las instalaciones de salida, llegada y puntos de avituallamento, la Mitja provoca importantes cortes de tráfico. Desde las 8 horas del sábado quedaron cerrados al tráfico tramos del paseo Picasso (calzada central y lateral Llobregat, entre Marquès de l’Argentera y Pujades) y del paseo Pujades (calzada mar, entre Lluís Companys y Wellington), manteniéndose abierto únicamente el carril bus del lado Besòs. El carril bici del paseo Pujades también queda afectado. También están cerrados al tráfico el paseo Lluís Companys, cuyo tramo entre Comerç y paseo Pujades ha quedado cerrado, calles como Comerç, y se ha instalado de un puente peatonal elevado en el paseo Pujades, entre Lluís Companys y Roger de Flor, que permite el paso seguro de corredores sobre las vías afectadas.
Desde este domingo por la madrugada está cerrado todo el paseo Pujades, calzada montaña, entre Wellington y paseo Picasso, garantizando que todo el circuito esté preparado para la carrera.
- Atletico de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey
- Pellegrino Matarazzo, el matemático de Nueva Jersey que ha revitalizado a la Real Sociedad
- El Spotify Camp Nou será autosuficiente energéticamente en 2030: el 40% de la cubierta contará con placas solares
- Simeone despedaza al Barça de Flick en la Copa
- El batacazo de Ilia Malinin: el 'Dios del Cuádruple' que se hizo mortal
- Anatomía de una deshonra: la peor derrota de Flick
- Queralt Castellet vive una pesadilla que le deja sin diploma olímpico
- No hay perdón para el medallista olímpico infiel a su novia: 'Es difícil, incluso después de una declaración de amor