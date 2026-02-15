Media Maratón Barcelona 2026, hoy en directo: hora, recorrido, afectaciones al tráfico y calles cortadas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Corredores durante la Mitja Marató de Barcelona de 2025

Corredores durante la Mitja Marató de Barcelona de 2025 / Jordi Otix

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Barcelona
La Mitja Marató de Barcelona celebra este domingo la edición más multitudinaria de su historia con hasta 36.000 corredores populares inscritos, convertida ya en la segunda media maratón más multitudinaria de Europa, solo por detrás de Berlín. Un año después del apabullante récord del ugandés Jacob Kiplimo, que finalmente no será homologado debido al rebufo del coche de carrera, son varios los atletas de élite que pelearán por las victorias masculina y femenina, con el etíope Hagos Gebrhiwet y la keniana Loice Chemmung como grandes favoritos.

Siga en este directo de EL PERIÓDICO la última hora de la carrera desde el pistoletazo de salida, además de las afectaciones al tráfico y las calles cortadas en motivo de la celebración de la prueba. 

