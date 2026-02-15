Media Maratón Barcelona 2026, hoy en directo: hora, recorrido, afectaciones al tráfico y calles cortadas

La Mitja Marató de Barcelona celebra este domingo la edición más multitudinaria de su historia con hasta 36.000 corredores populares inscritos, convertida ya en la segunda media maratón más multitudinaria de Europa, solo por detrás de Berlín. Un año después del apabullante récord del ugandés Jacob Kiplimo, que finalmente no será homologado debido al rebufo del coche de carrera, son varios los atletas de élite que pelearán por las victorias masculina y femenina, con el etíope Hagos Gebrhiwet y la keniana Loice Chemmung como grandes favoritos.

Siga en este directo de EL PERIÓDICO la última hora de la carrera desde el pistoletazo de salida, además de las afectaciones al tráfico y las calles cortadas en motivo de la celebración de la prueba.

MAPA | Media Maratón de Barcelona 2026: recorrido, horarios y fiesta postcarrera La Hyundai Media Maratón Barcelona by Brooks se celebra este domingo 15 de febrero de 2026, con salida prevista a las 8:30 h de la mañana. La organización ha confirmado que la carrera contará con el mismo itinerario que el año pasado: un recorrido íntegramente urbano, que atraviesa tanto el centro de la ciudad como el litoral. Para evitar aglomeraciones, las salidas serán escalonadas según el ritmo declarado en la inscripción. Además, habrá 27 liebres oficiales que guiarán a los participantes en 9 ritmos distintos: 1 h 20 min, 1 h 25 min, 1 h 30 min, 1 h 35 min, 1 h 40 min, 1 h 45 min, 1 h 50 min, 1 h 55 min, 2 h y 2 h 5 min. Consulta aquí el recorrido: MAPA | Media Maratón de Barcelona 2026: recorrido, horarios y fiesta postcarrera

Calles cerradas y circulación durante la carrera El domingo 15 de febrero, entre las 08:00 y las 13:45 h, se recomienda no mover los vehículos en las siguientes vías: paseo Picasso, Marquès de l’Argentera, paseo Colom, Paral·lel, ronda Sant Pau, Comte d’Urgell, Sepúlveda, Entença, Bailèn, Girona, ronda Sant Pere, Buenaventura Muñoz, Pallars, Llacuna, Perú, Marroc, Rambla Prim, avenida Diagonal, paseo Marítimo del Bogatell, avenida Litoral, Salvador Espriu, Marina, paseo Pujades y calle Comerç. Asimismo, se invertirán los sentidos de circulación en algunas calles de Ciutat Vella (Comerç, Fusina, Josep Anselm Clavé, Arc del Teatre) y del distrito de Sant Martí (Perú, Pere IV, Cristóbal de Moura, Selva de Mar y avenida Litoral, tramo del Port Olímpic). Con todo, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda usar transporte público y planificar los desplazamientos.

Prohibiciones de aparcamiento El ayuntamiento ha establecido prohibiciones de estacionamiento masivas en decenas de calles para facilitar el montaje, la carrera y el desmontaje. Desde la noche del jueves 13 (21:00 h) hasta el domingo 15 a las 13:45 h están afectadas vías como paseo Picasso, Sepúlveda, Entença y tramos de la Avenida Diagonal .

hasta el domingo 15 a las 13:45 h están afectadas vías como y tramos de la . Desde la mañana del sábado 14 (07:00 h) hasta la misma hora del domingo, se suman calles del litoral y del centro, incluyendo el paseo de Pujades, Lluís Companys, Nàpols, paseo Isabel II, paseo Colom, Bailèn, Buenaventura Muñoz, Pallars, Llacuna, Perú, Marroc, Rambla Prim, Lope de Vega, Josep Pla, paseo García Fària, Jonquera, avenida Litoral y Marina. Estas restricciones incluyen zonas de motos en acera y estacionamiento exclusivo para residentes, por lo que el ayuntamiento recomienda retirar los vehículos de las calles afectadas con antelación.