En Directo
Atletismo
Media Maratón Barcelona 2026: ganadores, clasificación y resultados
MAPA | Media Maratón de Barcelona 2026: recorrido, precios, horarios y fiesta postcarrera
Afectaciones al tráfico por la Media Maratón de Barcelona 2026 este domingo: calles cortadas y desvíos
La Mitja Marató de Barcelona ha celebrado este domingo la edición más multitudinaria de su historia con hasta 36.000 corredores populares inscritos, convertida ya en la segunda media maratón más multitudinaria de Europa, solo por detrás de Berlín. Un año después del apabullante récord del ugandés Jacob Kiplimo, que finalmente no será homologado debido al rebufo del coche de carrera, el etíope Hagos Gebrhiwet y la keniana Loice Chemnung han sido los vencedores de esta edición, consiguiendo esta última el récord femenino de la prueba.
Siga en este directo de EL PERIÓDICO la última hora de la carrera desde el pistoletazo de salida, además de las afectaciones al tráfico y las calles cortadas en motivo de la celebración de la prueba.
La keniana Chemnung, récord del Medio Maratón de Barcelona: "He disfrutado muchísimo"
La atleta keniana Loice Chemnung, que este domingo ha pulverizado el récord del Medio Maratón de Barcelona al completar los 21,097 kilómetros con un tiempo oficial de 1:04.01, ha reconocido que ha disfrutado "muchísimo" la prueba.
"El circuito me ha parecido rápido y muy llano, ideal para intentar un buen tiempo. La carrera ha sido fantástica, el recorrido perfecto, y la he disfrutado muchísimo. Estoy realmente contenta con mi experiencia aquí", ha explicado la actual campeona nacional de 10 kilómetros a Betevé.
Chemnung, que se ha convertido en la sexta corredora más rápida de la historia en esta distancia tras rebajar en 12 segundos la mejor marca de la prueba, que ostentaba su compatriota Joyciline Jepkosgei con 1:04:13, ha admitido que "no era consciente" de que podía superar el récord, aunque se ha alegrado "mucho" cuando se lo han comunicado.
Finalmente, la keniana ha confirmado que le gustaría "mucho" regresar a la capital catalana el próximo año y repetir la experiencia, y ha agradecido a todos los que salieron a la calle para animarla durante la carrera.
La keniana Chemnung gana y bate el récord femenino de la Mitja Marató de Barcelona
Embutido en un plumón, un niño esprintaba con toda su alma para intentar emular, por unos metros, a Hagos Gebrhiwet, que con su poderosa zancada decidió lanzarse en solitario antes de rebasar los primeros cinco kilómetros. Soñaba el etíope con superar el récord imposible de Jacob Kiplimo (56:42), no homologado finalmente por la World Athletics debido al rebufo que habría recibido del coche de carrera. Y parecía desafiarlos a él y al récordman oficial Kejelcha (57:30), aunque el último tramo por la Avenida Litoral acabó por alejarlo, cruzando la meta finalmente en 58:05 minutos. Eufórica estaba la keniana Loice Chemnung, con el dorsal trasero casi despegado, capaz de vencer y de batir el récord femenino del circuito con una marca de 1:04:01, casi dos minutos menos que su anterior marca personal.
Weini Kelati, récord femenino de Estados Unidos
Weini Kelati, atleta estadounidense, ha llegado segunda y ha logrado el récord femenino de Estados Unidos con su marca de 1:06.
La keniana Chemnung gana y bate el récord del circuito de la Mitja Marató
Loice Chemnung, con el dorsal trasero casi despegado, es la ganadora de la Mitja Marató de Barcelona 2026, consiguiendo además el récord del circuito con un tiempo de 1:04:00 minutos.
Lobalu no consigue el récord de Europa
El sudanés nacionalizado suizo Dominic Lobalu ha finalizado la carrera en 59:25 minutos, sin lograr finalmente su objetivo de establecer un nuevo récord de Europa de la distancia, que mantiene Andreas Almgren (58m 41s).
El etíope Gebrhiwet, vencedor de la Mitja Marató de Barcelona 2026
Hagos Gebrhiwet es el ganador de la Mitja Marató de Barcelona 2026 con una marca de 58:04, cerca del récord mundial de Kejelcha (57:30). Para dimensionar el triunfo, solo cuatro hombres han sido capaces de correr un medio maratón en menos de 58 minutos y él es uno de ellos, lo hizo en 2023.
Quedan unos 7 minutos para que acabe el líder
Gebrhiwet, líder de la carrera, está a menos de siete minutos para ganar la Mitja Marató de Barcelona, muy cerca del récord del mundo de Yomif Kejelcha (57:30).
La líder femenina pasa los 15km en 45:17 minutos
La keniana Chemnung ha pasado los 15 kilómetros en 45:17 minutos, poco más de un minuto por delante de Kelati, segunda clasificada por el momento. Está corriendo 28 segundos más rápidos del récord del circuito.
Gebrhiwet se aleja del récord de Kiplimo
Al paso por los 15 kilómetros, parece que Gebrhiwet, líder de la carrera, se va alejando del increíble récord de Kiplimo en la pasada edición. El etíope ha pasado los 15 km en 41:06 minutos, a 52 segundos del récord.
Los récords de la carrera podrían caer
Quizá inesperadamente, al paso por los primeros diez kilómetros el ritmo de carrera de los líderes masculino y femenino proyectan unos tiempos que podrían batir los actuales récords del circuito. El etíope Gebrhiwet ha pasado los 10 km en 27:18 minutos; la keniana Chemnung lo ha hecho en 30:09min, 20 segundos por debajo del récord del circuito de Jepkosgei.
- Atletico de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey
- Pellegrino Matarazzo, el matemático de Nueva Jersey que ha revitalizado a la Real Sociedad
- El Spotify Camp Nou será autosuficiente energéticamente en 2030: el 40% de la cubierta contará con placas solares
- Simeone despedaza al Barça de Flick en la Copa
- El batacazo de Ilia Malinin: el 'Dios del Cuádruple' que se hizo mortal
- Anatomía de una deshonra: la peor derrota de Flick
- Queralt Castellet vive una pesadilla que le deja sin diploma olímpico
- El Real Madrid pulveriza el récord de penatis a favor