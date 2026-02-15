Tú les envías una carta de protesta y ellos te responden con dos penaltis

Rafa Yuste ¿eso de las cartas a la Federación Española de Fútbol y al Comité Técnico de Árbitros habrá sido idea de él, no, no creo que se lo haya sugerido Joan Laporta, que ya no es presidente?, pues eso, Rafa Yuste decide que quiere debutar a lo grande, quiere impresionar, no quiere que le consideren un blando como su antecesor y amigo, y decide encargar a su bufete jurídico, deportivo y técnico, que busquen y rebusquen todos los robos que le han hecho al FCBarcelona en lo que llevamos de temporada.

Robos que han hecho que, anoche, el Barça del nunca criticable Hansi Flick, aunque no tenga jamás plan B, se fuese a dormir dejando de ser líder de la Liga más lamentable, triste, pobre y cutre que se juega en Europa. Solo hace falta ver el papelito que está haciendo el Villarreal de Marcelino García Toral, que se iba a comer el mundo, LaLiga, la Champions y la Copa del Rey y ya está (casi) fuera de las tres competiciones, perdiendo en Getafe, nada más y nada menos.

Se van a enterar

Yuste piensa que como solo va a ser presidente del Barça por unos días, mejor ser valiente, incisivo, para que el mundo del fútbol se entere que el Barça ha cambiado de presidente y a éste, al nuevo, al del cuarto de hora, ni la Federación, ni LaLiga, ni el CTA, ni los árbitros le van a tomar el pelo. El típico "¡se van a enterar!"

Así que, nada más sentarse en el sillón presidencia, Yuste convoca a todos sus abogados, técnicos y expertos en la materia y les pide una carta de siete folios donde se explique que ha habido “acumulación de errores relevantes en perjuicio de nuestro club”. Pero no solo eso, no, que va, que va, Yuste dice que “falta coherencia”, hay “criterios contradictores” y “poca transparencia del VAR”.

Yuste, que, por casualidad, tenía a mano el móvil de Laporta, le llama y le dice que va a montar la de Dios es Cristo y que va a enviar una carta de protesta muy dura. Y, como pilla a Laporta en campaña (bueno, Laporta lleva un año en campaña, así que no es difícil pillarlo dispuesto a todo), va y al primer micrófono que encuentra (cosa también bastante fácil), le dice que “llueve sobre mojado”. Eso, poco después de oponerse al expediente sancionador a su amigo Javier Tebas, que, en lo de los árbitros, no le puede echar una mano, ni las dos.

Vinicius celebra sus 'piscinazos' de anoche ante la Real Sociedad. / EL PERIÓDICO

Total que la carta de Yuste sale volando y llega volando, justo antes de que el Real Madrid reciba a un rival más que peligroso, la Real Sociedad, un equipo que está jugando de cine y que puede complicarle la vida a los blancos. Puede, eso, puede. Y, claro, es evidente que ese es un buen partido para contestar a la carta con una lluvia de penaltis, dos, bien distribuidos a lo largo del partido, en los minutos 25 y 48, y así dejar resuelto el encuentro.

Es posible que en la próxima misiva, aunque no sé si le dará para tanto a Yuste en este improvisado mandato que él se está tomando tan seriamente, el presidente azulgrana pueda añadir los términos ‘piscinazo’ y ‘teatro de Vinicius Jr.’ Mejor no hacerlo, no vaya a ser que la respuesta a esa nueva misiva sean, no dos, sino tres máximos castigos.

La contestación

Es lo que tiene, tal vez, haber dejado de pagar por esos fabulosos y sabios informes que le costaron al Barça mucho más que los siete millones y pico de euros que pagó. Es posible, muy posible, que el Real Madrid de Álvaro Arbeola hubiese ganado, de cualquier manera, a los donostiarras, no lo dudo, pero ‘porsiaca’ mejor atar el resultado y, sobre todo, ligarlo a la respuesta de la Federación y el CTA al Barça.

Igual mañana, Rafa Yuste recibe en su lujoso despacho del Spotify Camp Nou dos cartas, una de la Fede y otra del CTA, en las que le explican que todo lo que denuncia es mentira, que jamás existió intención de acumular errores relevantes para perjudicar al Barça. Igual las cartas (de réplica) llegan acompañadas de un video con los dos ‘piscinazos’ de ‘Vini’ y un pósit enganchado con las palabras “fueron penaltis, sí”.

Noticias relacionadas

Yuste tirará directamente los sobres a la papelera, mientras le dice a alguno de sus diez asesores “algú ho havia de fer”.