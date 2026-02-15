Atletismo
La keniana Chemnung gana y bate el récord femenino de la Mitja Marató de Barcelona
El etíope Hagos Gebrhiwet venció en categoría masculina aunque no consiguió volver a bajar de los 58 minutos (58:05)
DIRECTO | Media Maratón Barcelona 2026, hoy en directo: hora, recorrido, afectaciones al tráfico y calles cortadas
Embutido en un plumón, esprintaba con toda su alma un niño para intentar emular, por unos metros, a Hagos Gebrhiwet, que con su poderosa zancada decidió lanzarse en solitario antes de rebasar los primeros cinco kilómetros de la Mitja Marató de Barcelona 2026. Soñaba el etíope con superar el récord imposible de Jacob Kiplimo (56:42), no homologado finalmente por la World Athletics debido al rebufo que habría recibido del coche de carrera. Y parecía desafiarlos a él y al récordman oficial Kejelcha (57:30), aunque el último tramo por la Avenida Litoral acabó por alejarlo, cruzando la meta finalmente en 58:05 minutos. Eufórica estaba la keniana Loice Chemnung, con el dorsal trasero casi despegado, capaz de vencer y de batir el récord femenino del circuito con una marca de 1:04:01, casi dos minutos menos que su anterior marca personal.
No dudó Gebrhiwet en dejar atrás a la liebre antes del paso por los cinco kilómetros, incapaz esta de seguir el ritmo que le exigía el etíope, uno de los cuatro atletas capaces de correr un medio maratón en menos de 58 minutos; lo corrió en 57m y 41s en el medio maratón de Valencia de 2023. A su estela se iba alejando el sudanés nacionalizado suizo Dominic Lobalu, cuyo objetivo era batir el récord europeo de la distancia que posee el sueco Andreas Almgren (58m 41s) y que finalmente cruzó la meta en 59:26 minutos, en segunda posición.
