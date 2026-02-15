Comienza la guerra de las firmas en el Barça: Laporta pide 60.000 papeletas, por las 50.000 de Font, las 30.000 de Vilajoana y las 10.000 de Ciria

En la política, como en la vida, la exageración mueve montañas y agita sensibilidades. El Fútbol Club Barcelona, inmerso ya de lleno en el proceso electoral que servirá para votar la elección del presidente el próximo 15 de marzo, comenzó este domingo a atender a esas precandidaturas que aspiran a la poltrona. Necesitan cada una de ellas 2.337 apoyos firmados por parte de socios con derecho a voto. Pero los precandidatos, cada uno siguiendo con su estrategia y como acostumbra a ser habitual, apuestan por mostrar músculo solicitando un altísimo número de papeletas (sin que importe demasiado, claro, que a partir de 4.674, que son las que el club ofrece de manera gratuita, haya que pagarlas).

Joan Laporta ni se acercó este domingo a las oficinas a hacer la solicitud ni lo hará este lunes. No necesita lucirse y, durante la campaña, sólo lo hará cuando sea necesario. Según fuentes de su precandidatura, le basta con enviar un correo electrónico solicitando 60.000 papeletas, que es la misma cifra que pidió en las elecciones de 2021. Entonces, de esas 60.000 presentó 10.272 y le validaron 9.625. Cifras que ya hacían presagiar entonces su victoria.

Joan Laporta y Rafa Yuste se abrazan. / Efe

Laporta, preparado para retomar el mando y así alcanzar los 17 años al frente del club, puede permitirse ejercer de observador privilegiado. Mientras, Rafa Yuste, como presidente interino y en el cargo hasta que el nuevo presidente tome posesión el próximo 1 de julio, continúa con la misma obra de gobierno. Este sábado, de hecho, asomó en el escenario mediático remitiendo una carta a la Federación Española de Fútbol quejándose por los arbitrajes recibidos y reclamando medidas disciplinarias contra los colegiados.

Víctor Font, al frente, con varios componentes de su candidatura. / Núria Martínez

Víctor Font, que esta vez se presenta a las elecciones al frente de la plataforma Nosaltres y que viene quejándose estos días de cómo Laporta continúa manejando la maquinaria de la entidad, ha querido esta vez dar un paso más allá al reclamar este domingo 50.000 papeletas (fueron 42.000 hace cinco años). Se siente fuerte Font, pero necesita que el socio vea que puede ir más allá. En las elecciones de 2021 presentó 4.713 avales y le fueron validados 4.431. No fue suficiente para inquietar a Laporta.

La precandidatura de Xavier Vilajoana, mientras, ya informó el sábado que este domingo acudirían a la Oficina de Atención al Barcelonista miembros de su equipo a pedir 30.000 papeletas. Quienes se acercaron a la sede social del club fueron Joan Carles Domènech y Carlos López de la Vieja para proceder con el trámite.

Xavier Vilajoana, precandidato a las elecciones del Barça. / Europa Press

Marc Ciria, otro de los aspirantes a la presidencia junto a su Moviment 42, sí que acudió personalmente este domingo a solicitar los boletos. Pidió 10.000, cifra que en su equipo entienden como suficiente para embarcarse en esa complicada carrera por las firmas que desembocará en el lunes 2 de marzo a las nueve de la noche, cuando se cerrará el plazo de entrega.

En las precandidaturas esperan recoger las cajas con las papeletas este lunes por la tarde, entre las 16.00 y las 18.00 horas.

Los precandidatos, más allá de los voluntarios repartidos por Catalunya, tienen marcados en rojo los dos partidos a jugar por el primer equipo masculino en el Camp Nou: el 22 de febrero contra el Levante y el 1 de marzo frente al Villarreal.