Una Real Sociedad en racha pone a prueba el "maravilloso sofá" de Arbeloa

Hay objetos que se acaban convirtiendo, en clave positiva o negativa, en símbolos de una etapa futbolística. Normalmente, asociados a un entrenador. Cómo olvidar los chupachups de Cruyff, los chicles de Ancelotti, el polo verde de Martino, la nevera de Bielsa... Álvaro Arbeloa aún tiene que escribir su historia como técnico, apenas un mes todavía en el banquillo del Real Madrid, pero ya ofrece un potencial icono de sus éxitos o fracasos en la misión: su sofá.

Del sofá, cuya existencia dio a conocer ayer, conocemos algunas cualidades. Es "gris" y es "maravilloso", se deduce que por su confort, porque es "bien cómodo", aunque no terminó de aclararlo. También sabemos que, aunque el mueble está en su poder, se sobreentiende que en su despacho, es de uso compartido con los futbolistas. Es decir, que es un sofá de al menos dos plazas.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. / Mariscal / EFE

La función que cumple ese sofá, al menos una de ellas, es también de dominio público y sabemos que es bidireccional. Cuando Arbeloa quiere hablar en privado con uno de sus futbolistas, le llama para que se siente en el sofá. Cuando es uno de sus chicos quien toma la iniciativa para charlar con su entrenador, ese mueble también ejerce de punto de encuentro.

El caso Carvajal pasa por el sofá

"Nos sentamos y hablamos", resumió Arbeloa, preguntado por ese germen de caso Carvajal que se ha acabado convirtiendo en la crisis de la semana en el Real Madrid. El capitán no está contento con su falta de minutos, pues se considera ya a pleno rendimiento un mes después de recuperarse de la última de sus lesiones. Arbeloa discrepa, como ha demostrado con sus decisiones, relegándole en favor de Valverde, Trent y hasta del canterano David Jiménez.

Y de todo eso se habla en el sofá gris, en el sofá maravilloso. "Tengo la puerta abierta siempre para todos, ya saben dónde estoy. Muchas veces vienen ellos y otras muchas les llamo yo. Intento hablar con todos de todo, aunque sobre todo de fútbol. Eso es lo que realmente me importa, más que las determinadas filtraciones que pueda haber desde diferentes entornos", profundizó el técnico.

Una Real Sociedad en trance

Lo de que determinará el encaje en la historia del maravilloso sofá de Arbeloa será su eficiencia, ya sea real o imaginada. Si triunfa, se dirá que ahí empezó todo; si fracasa, se utilizará como herramienta para el escarnio. El problema para el técnico es que hay otro sofá (o silla, o esquina, o número de móvil) que también le presiona desde arriba y que le anima a construir un centro del campo de cemento armado y a mimar a estrellas como Vinícius, de regreso tras su sanción.

Noticias relacionadas

Athletic - Real Sociedad. / LUIS TEJIDO / EFE

Y ahí está Arbeloa, buscando el equilibrio entre complacer a un presidente que le eligió precisamente por su contrastada tendencia a complacer al que manda y satisfacer a una plantilla cuyos caprichos fabricaron el ataúd de Xabi Alonso. Todo eso, con la dificultad añadida de tener que jugar los partidos contra un rival que quiere ganarle. En este caso, esta noche en el Bernabéu, contra una Real Sociedad enardecida, invicta desde hace 11 partidos y que viene de ganar en San Mamés. Si gana, el Madrid dormirá como líder, a expensas de que el Barça se recupere el domingo en Montilivi de la sacudida del Metropolitano.