El Barça sigue arrollando en la Liga F y derriba al Eibar (4-0)

Resolvió. Este Barça tiene esto, que cada fin de semana sale al campo y ante una diferencia tan grande de ritmo y competitividad con sus rivales, apenas encuentra oposición. Es el cuento de nunca acabar. Y parece que falta mucho para que cambie. Este sábado superó al Eibar (4-0) por la vía rápida.

No hubo ni un ápice posible de sorpresa. El Barça salió con lo que tiene, talento a raudales, y empequeñeció a un Eibar que aterrizó en el Johan Cruyff avisada de lo que le esperaba. La primera en perforar la portería visitante fue Ewa Pajor. Esme Brugts filtró un pase para que la polaca quedara sola antes de la portería de Laura Martí, la guardameta del Eibar. La superó sin miramientos y adelantó al equipo de Pere Romeu antes del cuarto de hora de partido. El segundo fue de Claudia Pina, que sumó su 15º tanto en esta competición. La delantera, que entró desde la segunda línea, también aprovechó una asistencia de Esme Brugts para ampliar la diferencia en el marcador.

El Barça tiene esa capacidad de repetir maravillas que están al alcance de muy poca gente, y seguir manteniéndote embobado. Patri Guijarro tiene un don. Nunca es la futbolista que más aparece en los titulares, portadas y anuncios. Los premios individuales ahora la empiezan a reconocer, pero ni se acercan a vislumbrar la excelencia de su fútbol. Pero ya totalmente recuperada de la lesión que nos privó de verla durante unos meses, es indudable que eso no lo va a perder nunca. Contra el Eibar envió un disparo potentísimo desde la frontal del área para marcar el 3-0 antes del descanso. Un Guijarrazo en toda regla, para el deleite de todos los aficionados al fútbol.

En el segundo tiempo, el Barça siguió mandando. Irene Paredes marcó el cuarto poniendo el pie tras un balón largo de un córner, para redondear un marcador que no sorprendió. Y es que el equipo de Pere Romeu es muy superior en la Liga F. La parte positiva es que ello permite rotaciones y gestión de minutos para lo que se viene.

Gemma Font fue quien ocupó la portería del Barça, sin demasiado trabajo, ante la baja por lesión de Cata Coll, que estará alrededor de cuatro semanas de baja para solucionar un bloqueo en la rodilla que requirió una artroscopia.