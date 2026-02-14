El Barça constituye la Junta y la Mesa Electoral de las elecciones a la presidencia

El Fútbol Club Barcelona continúa dando pasos hacia las elecciones a la presidencia, cuya votación tendrá lugar el próximo 15 de marzo. Este sábado, y siguiendo los plazos marcados por los estatutos de la entidad, fueron constituidas tanto la Junta como la Mesa Electoral que velarán por el proceso.

En un acto celebrado en la sala de juntas del Barça, y en presencia de Josep Cubells (secretario de la junta directiva), Ramon Estebe (Síndic del Soci), y el notario Gerardo Conesa, pudieron tomar posesión los socios que integrarán los órganos electorales.

Como presidente de la Junta Electoral, y tras el sorteo celebrado en el Auditori 1899, ha sido escogido Juan Ignacio Soler-Cabot Serra. El resto de miembros de la Junta Electoral son Jordi Serra Macià, Gerard Coderch Bastias, Mercè Ibarz Domingo y Antoni Ortega i Bayo. La Junta Electoral es el órgano clave del proceso, controlando que se ajuste a la carta magna del club hasta el mismo día de las votaciones, y que tendrá que resolver reclamaciones al censo o a las listas electorales, además de ser responsable de admitir o rechazar las propuestas de candidatura.

Las votaciones del 15 de marzo

En cuanto a la Mesa Electoral, también constituida y que será la responsable de controlar las votaciones del día 15 de marzo (y publicar los resultados esa misma noche junto a la Junta Electoral), estará compuesta por Miquel Alcon i Salles (presidente), Rafel Villa i Aledo (secretario), Guillem Medina Martínez, Josep Sole Molina y Cristina Crusafón Moya. Según anunció el club, dos de esos socios, al no poder cumplir con el número suficiente de suplentes fijados por los estatutos, no fueron escogidos por votación, sino escogidos por la junta directiva.

Por otro lado, a partir de este domingo 15 de febrero las precandidaturas podrán comenzar a solicitar las papeletas con las que tendrán que alcanzar las 2.337 firmas que les permitan concurrir a las elecciones. Tendrán de plazo hasta el 3 de marzo para reunirlas.

Además, a partir de este domingo y hasta el jueves 19 de febrero el censo electoral quedará expuesto, para que los socios puedan comprobar su presencia y su derecho a voto.

Joan Laporta, que la próxima semana presentará su precandidatura, aspira a un nuevo mandato al frente del Barça. Los principales aspirantes a presentarle batalla son Víctor Font, con su plataforma Nosaltres, Xavi Vilajoana y Marc Ciria.