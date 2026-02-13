Xavi Pascual se desfoga tras otra derrota en la Euroliga: "Está todo destrozado desde hace tiempo y sobrevivimos como podemos"

Lo dejó claro Xavi Pascual en la rueda de prensa posterior a la derrota frente a Paris Basketball (74-85). En un Palau Blaugrana desangelado por las alertas meteorológicas y el hecho de que coincidiera con la semifinal de Copa del Rey de fútbol, el Barça volvió a caer en Euroliga y el entrenador catalán se desfogó ante la preocupante dinámica que atraviesa su equipo y la sección: "Está todo destrozado desde hace tiempo y sobrevivimos como podemos".

“Es un drama, la semana ha sido muy complicada", admitió Pascual sobre la situación que vive el conjunto azulgrana: "Tenemos lo que tenemos y llegamos con lo que llegamos". La enfermería se ha llenado en las últimas semanas y las derrotas no han tardado en llegar después de un inicio estelar en la vuelta al banquillo del técnico catalán: "Tres titulares fuera del partido pesa y eso significa que los que quedan han de estar perfectos”. El último en caer ha sido Jan Vesely, quien se tuvo que retirar del último choque a los siete minutos por unas molestias físicas.

Un quinteto lesionado

El pívot checo se suma a una lista de bajas que incluye a dos pesos pesados del vestuario: "Con procesos víricos de Toko (Shengelia) y Brizuela que no han podido entrenar, esto lo pagas”. Ahora mismo el Barça podría montar un quinteto de élite solo con las ausencias, pues también está a la espera de que regresen el base Tomas Satoransky y el escolta Kevin Punter. "No hay nada que hacer: no podemos trabajar, no podemos crecer. Tenemos lo que tenemos. Llevamos una barbaridad de lesiones", admitió Pascual.

El entrenador ha lamentado la falta de incorporaciones durante la ventana de fichajes, consciente de que el equipo está diezmado y necesita rotación en un calendario que no da descanso: "Necesitamos que los jugadores estén muy bien porque no hay más. Veremos quién juega ante el Manresa". El Barça tiene un último compromiso de Liga Endesa el domingo antes de viajar a Valencia para disputar la Copa del Rey, un torneo que le obliga a ganar tres partidos en tres días consecutivos si quiere alzar el trofeo, pues debuta frente al UCAM Murcia el viernes 20 y al día siguiente son las semifinales antes de la gran final del domingo 22.

De más a menos

Se las prometían felices en la directiva azulgrana cuando Xavi Pascual resucitó al equipo derrotado y desconfiado que había dejado Joan Peñarroya. El actual entrenador del Partizan de Belgrado fue destituido el 9 de noviembre de 2025, dejando sitio al héroe local de la Euroliga de 2010 que le convirtió en el entrenador más joven de la historia en ganar la competición. A pesar de ganar 9 de sus primeros 10 partidos, el equipo ha empezado a resentir la fatiga y de los últimos 8 partidos solo ha ganado dos.