Xavier Vilajoana da a conocer su carta de dimisión a Laporta en 2005: "Veinte años después, todo sigue igual o peor"

Xavier Vilajoana, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, ha dado a conocer la carta de dimisión que presentó en 2005 a Joan Laporta durante su primer mandato. Entonces era miembro de la Comisión Deportiva responsable de Fútbol Sala. ¿Por qué lo hace? Según asegura, los motivos que le llevaron a dar un paso al lado siguen plenamente vigentes.

En la carta escrita hace 20 años, Vilajoana comunicaba su "dimisión irrevocable" a raíz de los cambios producidos en el club y, específicamente, en la sección de fútbol sala. "He constatado que las actuaciones basadas en criterios estrictamente profesionales han dejado paso a decisiones tomadas según criterios de amiguismo", afirmaba en la carta, después de referirse a la reubicación de la sección dentro de la estructura de las secciones no profesionales y a meses de inacción por parte de la Junta Directiva.

Dos décadas después, el precandidato considera que ese episodio no fue puntual, sino sintomático de una forma de entender la gestión que, a su juicio, se ha acentuado con el paso del tiempo. "Veinte años después, todo sigue igual o peor. En la cúpula del Barça de hoy hay demasiados familiares, amigos y conocidos. A esto se le llama nepotismo, y no es que lo diga yo, es un hecho fácil de contrastar", señala.

Comisión anticorrupción

Vilajoana sostiene que esta dinámica erosiona la credibilidad institucional del club. "Para mí, poner el club por delante de todo nunca ha dependido de quien ocupe la presidencia. Cuando he creído que los estándares institucionales del Barça estaban en riesgo, lo he dicho", explica.

En esta línea, el precandidato ha anunciado su voluntad de impulsar una comisión anticorrupción independiente de los órganos ejecutivos para prevenir prácticas opacas dentro del club. Según Vilajoana, la profesionalización de la estructura y la clara separación entre relaciones personales y responsabilidades directivas son condiciones imprescindibles para preservar el modelo institucional del Barça.