Nikola Topić debuta en la NBA tras superar un cáncer testicular y una rotura de ligamento cruzado anterior

Llegó uno de los debuts más esperados del año en la NBA. Tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior antes de su primera temporada y superar un cáncer testicular diagnosticado el pasado verano, Nikola Topić por fin ha cumplido su sueño. El base serbio de 20 años ha tenido que esperar año y medio para estrenarse con Oklahoma City Thunder, y ha sido recibido por su afición con una emocionante ovación en su entrada a la pista durante el primer cuarto. 12 minutos que aprovechó para anotar su primera canasta en la derrota frente a Milwaukee Bucks (93-110).

Topić fue seleccionado en la duodécima posición del draft de 2024 y se perdió toda su primera temporada con una durísima lesión de rodilla que sufrió antes de poder debutar. Tras un año de rehabilitación le diagnosticaron cáncer testicular. Se sometió a un procedimiento en octubre y a un tratamiento de quimioterapia que le mantuvo apartado del baloncesto hasta que volvió a jugar con el equipo de desarrollo afiliado a los Thunder el pasado lunes. Siete puntos y siete asistencias en 16 minutos precedieron su ansiado debut en la NBA este jueves por la noche.

Un gran logro

Mark Daigneault, el entrenador de los vigentes campeones, habló con cariño sobre Topić tras el partido: "Ha pasado por muchísimas adversidades en su vida en los últimos años. Es un chico joven que solo quiere jugar al baloncesto y se lo han arrebatado un par de veces, así que para él, haber llegado hasta aquí, haber saltado a la pista es un gran logro. Sin duda, una noche muy feliz para su familia, para él y para nuestro equipo, a pesar de que no jugamos nuestro mejor partido."

Nikola Topic defendido por Cam Thomas durante su debut en la NBA. / WILLIAM PURNELL / Getty Images via AFP

En la rueda de prensa, Daigneault enfatizó que Topić todavía está en las etapas iniciales de recuperar un estado físico suficiente para disputar un partido entero en condiciones: "Este era un espacio único para incorporarlo a nuestro equipo con muy pocas expectativas desde el punto de vista del rendimiento".

El joven base serbio repartió una asistencia en su primera posesión como jugador de los Thunder, pero las estadísticas son lo menos importante en este momento: "Estamos contentos de que haya salido esta noche y esté de vuelta en la pista. Eso es lo más importante".

Descanso necesario

Los Thunder siguen siendo líderes de la Conferencia Oeste con un balance de 42 victorias y 14 derrotas, justo antes del parón para el All-Star de este fin de semana, que servirá para que varios de sus jugadores puedan volver de lesión, incluido Shai Gilgeous-Alexander, el MVP de la temporada pasada que se ha perdido los últimos cinco partidos por una lesión abdominal. Los vigentes campeones arrancaron la temporada de forma histórica con un balance de 24-1, pero desde entonces han notado las ausencias y han perdido 13 de sus 31 siguientes partidos.

Si Topić no sufre más contratiempos, podría colarse en una rotación ultra competitiva de bases con la esperanza de jugar en playoffs. Para ello deberá recuperar su forma física y una versión del jugador que tanto potencial aguardaba en Estrella Roja de Belgrado cuando todavía era adolescente. Debutó con 16 años en 2022 y se convirtió en el anotador más joven del club serbio, antes de sufrir la rotura de ligamento cruzado anterior en un partido contra el Partizan de Belgrado a pocos meses del draft de la NBA.