La Mitja Marató de Barcelona sigue creciendo: 36.000 corredores invadirán las calles de Barcelona

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks escribirá este domingo una página inédita en su historia: 36.000 dorsales en la carrera popular, la cifra más alta jamás reunida en las calles de la capital catalana para un medio maratón que se agotaron en poco menos de tres meses. Una edición de récord por volumen —también para el atletismo español—, aunque sin el llamativo cartel de años anteriores. Sobre el asfalto barcelonés no se esperan, a priori, nuevos registros extraordinarios después del festival de marcas del año pasado en categorías masculina y femenina.

En 2025, el ugandés Jacob Kiplimo voló para parar el crono en 56 minutos y 40 segundos, el tiempo más rápido jamás visto en el circuito. Pero esa actuación quedó envuelta en polémica por la posterior decisión de World Athletics de no convalidar la marca, al entender el organismo que el corredor se benefició del rebufo del coche oficial que le controlaba. El concejal de Deportes del Ayuntamiento, David Escudé, tildó el desenlace de “incomprensible” y dejó claro que el consistorio no se da por vencido y peleará el caso "hasta el final". “Se reconoce la mejor marca, pero no el récord”, protestó molesto Escudé.

Mientras el debate institucional sigue abierto, el foco deportivo apunta al etíope Hagos Gebrhiwet, gran candidato a imponerse en su estreno en Barcelona. Su currículum le avala: es uno de los cuatro hombres que han logrado bajar de los 58 minutos en medio maratón, una frontera reservada a la élite más exclusiva. Para discutirle el triunfo competirán el también etíope Chala Regasa, habitual protagonista en la ciudad —subió al podio en 2022 y 2023—, que llega con un mejor registro de 59:10 firmado precisamente en Barcelona. Y el suizo de origen sudanés Dominic Lokinyomo Lobalu se presenta con la mira puesta en la historia europea: en Copenhague 2022 corrió en 59:12 y buscará mejorar el 59:13 que su compatriota Julien Wanders sostiene como récord continental desde 2019.

Dominic Lobalu en la presentación de la Mitja Marató 2026 de Barcelona / Pau Gracià / EPC

Prueba femenina

En la prueba femenina, el listón del circuito permanece alto y, según los tiempos de inscripción, no parece una jornada pensada para un asalto directo al récord. La keniana Joyciline Jepkosgei fijó el año pasado una referencia de 1 hora, 4 minutos y 15 segundos, y ninguna de las principales aspirantes llega con registros que inviten a pensar en un ataque claro a esa plusmarca. Aun así, la batalla por la victoria promete nivel. La keniana Loice Chemmung parte con el cartel de favorita gracias a su 1:05:46 y a su reciente trayectoria —cuarta en el maratón de Chicago y campeona nacional de 10 kilómetros—. Sus principales amenazas serán las estadounidenses Weini Kelati (1:06:09) y Taylor Roe (1:06:20).

Entre las representantes españolas, el nombre a seguir es el de Marta Galimany. La catalana aterriza en la cita tras lograr su mejor marca personal en el Medio Maratón de Sevilla y afronta su cuarta participación en Barcelona convencida de que el circuito “tiene todos los ingredientes” para mejorar el 1:09:57 que firmó en la capital andaluza.

Una carrera lineal

La organización mantendrá el trazado de la pasada edición, un recorrido completamente urbano diseñado para correr rápido: salida en el paseo de Isabel II y meta en la avenida Marina, junto al Parque de la Ciutadella. Un circuito muy lineal, con desnivel acumulado mínimo y solo 25 curvas, pensado para favorecer ritmos constantes tanto en la élite como entre los miles de populares.

Y es ahí, en la marea de corredores, donde esta edición ya tiene asegurado su lugar en la historia. Con más de 36.000 inscritos, no solo pulveriza los 31.000 del año pasado, sino que refuerza su condición de segundo medio maratón más multitudinario de Europa, únicamente por detrás de Berlín, que ronda los 40.000 participantes. Además, la prueba volverá a exhibir su crecimiento social con un 40% de participación femenina —el porcentaje más alto de su trayectoria— y repetirá el récord de internacionalidad: otro 40% de los atletas llegarán desde fuera, procedentes de 95 países. Una Barcelona global, masiva y rápida, lista para correr.