Font propone un pacto con los socios y el aval de su dimisión anticipada si no lo cumple

Víctor Font pacta un compromiso con los socios del Barça y ofrece como aval de que lo cumplirá su dimisión anticipada a la mitad de su mandato (dentro de dos años y medio) para que se convoquen nuevas elecciones. El acuerdo, que la candidatura califica de "irrenunciable", consta de cinco puntos. La propuesta persigue alejar el peligro que se intuye "a 600 kilómetros de aquí", en referencia al Madrid de Florentino Pérez, de que el Barça deje de ser un club que es propiedad de sus socios.

Lo presentó Font en su sede en una intervención compartida con Jaume Guardiola, el número dos de la lista, tras enumerar alguno de los casos que han salpicado la gestión de Joan Laporta, y no por la falta de transparencia, sino por la opacidad de varias operaciones que inducen a la sospecha de la mala praxis que ejecutan "amigos, conocidos o familiares" que han entrado en el club. Guardiola citó la concesión a Limak del Espai Barça, la comisión de 50 millones que cobró de Darren Dein para renovar el contrato con Nike y la elección de New Era Visionary Group como operador de telecomunicaciones, surgida en un coworking en un emirato y sede en un piso de Sant Andreu como casos más llamativos.

Víctor Font, en un acto de Nosaltres, su precandidatura. / Enric Fontcuberta / EFE

"Haremos todos los cambios necesarios para que esta forma de gobernar el club, sin transparencia ni mecanismos de control, se puedan volver a repetir", aseguró Víctor Font, que expresó su voluntad de reincorporar la participación de los socios al funcionamiento cotidiano del Barça, después de que Laporta los haya convertido en "meros clientes".

Encontrar y fijar los abonos

El precandidato propone blindar el modelo asociativo de forma que cualquier transformación tenga que pasar por un referendum entre los más de 140.000 socios y que dos terceras partes de los votantes aprueben el cambio. Laporta ya tanteó a los socios en una encuesta sobre el modelo organizativo preferido en 2024 por última vez. "El Barça no es de su presidente, sino de su gente", rebatió Font.

Otra medida que propone Font es que los socios fijen el precio de los abonos. Una vez se aclare, subrayó, donde tentrá su asiento cada uno de sus propietarios antes de la reforma del Camp Nou y el exilio de Montjuïc. "La junta actual, por su incapacidad, va a buscar el dinero fácil para cuadrar los números: un contrato con el Congo, precios desmesurados para los socios, facilidades para los turistas...", recitó Font, que tiene una "formula atractiva" por la que los asistentes más fieles al estadio pagarán menos. El precio del abono, adelantó, tendrá que ser aprobado por la asamblea de compromisarios, como se somete a votación el incremento del carnet de socio.

Font y sus colaboradores, en la sede de la precandidatura en Barcelona. / Núria Martínez

Más asambleas

Una asamblea que se transformará para que no sea "una chapa de 12 horas", sino un acto universal abierto a la participación de todos los socios que lo deseen, en formato hibrido con presencia física de mil o 1.500 personas, y las demás conectadas telemáticamente, de una periodicidad bianual y en el que se harán consultas de forma regular cuya aprobación será vinculante. Laporta prometió en 2021, recordaba Font, que se votaría la elección de los equipajes deportivos; Font prometió que uno de ellos será permanentemente el de la senyera.

El empresario de Granollers asió también la bandera de transparencia, como enarbolan todos los precandidatos, pero aseguró que no la arriará del mastil de las oficinas del Camp Nou si entra el 1 de julio como presidente electo. A tal efecto, reprochó que el actual Compliance del barça (Sergi Atienza) sea un amigo de Laporta, cuando esa función debe ejecutarla una persona independiente de la organización del club. Esa transparencia ofrecerá información detallada los socios de las operaciones que se realicen. Font se compometió a eludir los pactos de confidencialidad que permiten ocultar la letra pequeña de los contratos.