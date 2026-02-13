El Espanyol recibe al Celta con las primeras urgencias: "No por pegarle fuego a todo va a cambiar esto"

Es cierto que el Espanyol sigue sexto en la tabla de la Liga y que cuenta con una notable cifra de 34 puntos, pero la nefasta racha del nuevo año y las pobres sensaciones de las últimas citas obligan a dar un volantazo a la situación cuanto antes. El bloque de Manolo González no gana desde el lunes 22 de diciembre del pasado año, cuando tumbó al Athletic en San Mamés. Acumula seis jornadas sin vencer y un punto de 18 posibles antes de recibir este sábado al Celta (14.00 horas), justo el equipo que tiene por detrás en la clasificación.

"Por desgracia ya lo dije. Ojalá me hubiese equivocado y la mala racha no fuese así. Pero es que todas llegan. Solo se giran con cabeza, calma y siendo positivos. No por pegarle fuego a todo va a cambiar esto", reflexionó este viernes el técnico perico. "Hemos incidido en tener paciencia y recuperar la versión de antes de Navidad. No tenemos que volvernos locos cuando pasa algo en el partido, como una decisión del árbitro o un gol del rival", agregó Manolo, que espera el apoyo de todos los pericos. "Han de estar con el equipo. La unión es lo que ha hecho que el Espanyol esté en Primera y siga".

Ngonge, la esperanza

Este sábado es el día ideal para volver al buen camino. Ya no se trata solo de seguir manteniendo vivo el sueño europeo, algo que empieza a ser lo de menos. La clave es salir de la espiral negativa y acercarse a esos 42 puntos que aseguran la permanencia. Otro tropiezo sería preocupante teniendo en cuenta que los dos próximos partidos serán visitas al Atlético y al Elche, el segundo y el séptimo mejor local del torneo.

Como principal novedad en el once podría darse el debut como titular de Cyril Ngonge. El extremo belga, el único fichaje perico del mercado de invierno, fue de lo poco salvable del último choque en Vila-real. "Es un chico extrovertido y eso ayuda a que se adapte rápido. Veremos la cantidad de minutos que juega. Tiene nivel y algo diferente a lo que teníamos", concluyó Manolo.