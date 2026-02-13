Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empeora la plaga de lesiones en el Barça: Cata Coll estará de baja un mes

La guardameta ha sido intervenida este viernes "tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda"

Cata Coll para el penal del Reial Madrid, dissabte a Montjuïc

Cata Coll para el penal del Reial Madrid, dissabte a Montjuïc / ZOWY VOETEN

Laia Bonals

Laia Bonals

Nuevo golpe para un Barça que empieza a estar contra las cuerdas. Cata Coll se suma a la lista de lesionadas después de que este viernes haya sido intervenida de su rodilla izquierda. A través de un comunicado, el Barça ha hecho pública su lesión y ha determinado que el plazo de baja de la guardameta será, aproximadamente, de un mes.

"La jugadora del primer equipo Cata Coll ha sido sometida este viernes a una exploración artroscópica tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda. La intervención ha estado a cargo del doctor Jordi Puigdellívol, de los Servicios Médicos del Club, en el Hospital de Barcelona. El tiempo de recuperación estimado es de unas 4 semanas", relata el texto publicado por el club. Coll, que ya no ha entrenado este viernes con el resto del equipo, se suma a la ya larga lista de bajas de un Barça que empieza a quedarse sin efectivos del primer equipo.

