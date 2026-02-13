Barça
Empeora la plaga de lesiones en el Barça: Cata Coll estará de baja un mes
La guardameta ha sido intervenida este viernes "tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda"
Nuevo golpe para un Barça que empieza a estar contra las cuerdas. Cata Coll se suma a la lista de lesionadas después de que este viernes haya sido intervenida de su rodilla izquierda. A través de un comunicado, el Barça ha hecho pública su lesión y ha determinado que el plazo de baja de la guardameta será, aproximadamente, de un mes.
"La jugadora del primer equipo Cata Coll ha sido sometida este viernes a una exploración artroscópica tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda. La intervención ha estado a cargo del doctor Jordi Puigdellívol, de los Servicios Médicos del Club, en el Hospital de Barcelona. El tiempo de recuperación estimado es de unas 4 semanas", relata el texto publicado por el club. Coll, que ya no ha entrenado este viernes con el resto del equipo, se suma a la ya larga lista de bajas de un Barça que empieza a quedarse sin efectivos del primer equipo.
