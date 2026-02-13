Chris Paul anuncia su retirada después de 21 temporadas en la NBA

El base de la NBA Chris Paul anunció este viernes su retirada de la competición, después de que su último equipo, los Toronto Raptors, comunicara la rescisión de su contrato. De este modo, el veterano jugador pone punto final a una trayectoria que se ha prolongado durante más de dos décadas en la liga norteamericana.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Paul, de 40 años, que inició su carrera en 2005 con los entonces New Orleans Hornets, fue directo: "¡Eso es todo! Después de más de 21 años, me estoy alejando del baloncesto".

La despedida no fue sencilla. "Mientras escribo esto, es difícil saber realmente qué sentir, pero por una vez, a la mayoría de la gente le sorprendería, no tengo la respuesta, jaja!", admitió.

Aunque se cierra su etapa como jugador en activo, dejó claro que el baloncesto seguirá formando parte de su vida. "He estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida, abarcando tres décadas. Es una locura incluso decirlo. Jugar al baloncesto para ganarme la vida ha sido una bendición increíble que también vino con mucha responsabilidad", explicó.

En ese sentido, subrayó el peso del liderazgo y la exigencia competitiva que han marcado su carrera. "Lo asumí todo, lo bueno y lo malo. Como alguien que aprende toda la vida, el liderazgo es difícil y no es para los débiles. A algunos les gustas y a muchos no. Pero el objetivo siempre fue el objetivo y mis intenciones siempre fueron sinceras. Me encanta competir", añadió.

La retirada se produce después de que los Raptors rescindieran su contrato antes incluso de que llegara a vestir la camiseta del equipo canadiense. La franquicia se hizo con sus derechos el pasado 4 de febrero en una operación a tres bandas con Los Angeles Clippers y Brooklyn Nets, aunque ya entonces se daba por hecho que no disputaría ningún partido con el conjunto canadiense.

Cabe recordar que Paul ya había anunciado el 22 de noviembre que esta sería su última temporada en la NBA. La decisión contractual, sin embargo, ha acelerado un desenlace que en cualquier caso parecía cercano.

Tras seis temporadas en New Orleans entre 2005 y 2011, el base firmó otras seis campañas con los Los Angeles Clippers antes de iniciar un recorrido que le llevó por Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, hasta regresar en 2025 a los Clippers.

Considerado uno de los mejores bases de la historia de la NBA, Chris Paul se despide sin haber conquistado el anillo. Su legado, más allá de los títulos, queda asociado a una carrera marcada por el liderazgo, la regularidad y una longevidad reservada a muy pocos en la élite del baloncesto profesional.