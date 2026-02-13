PAZ EN EL FÚTBOL
El Barça ha sido readmitido en la Asociación Europea de Clubs
El Barça abandona la Superliga de Florentino a dos días de que Laporta dimita como presidente
El Barça vuelve a formar parte de la Asociación de Clubs Europeos (EFC). El club ha sido readmitido en el organismo independiente que agrupa a varios equipos de fútbol del continente, del que fue miembro fundador en 2000 y del que había sido excluido por ser un defensor de la Superliga.
Tras la renuncia formal y oficial del viejo proyecto de Florentino Pérez, al que Joan Laporta apoyó desde 2021 y del que abominó hace siete días después del deterioro de sus relaciones con el presidente del Real Madrid, el Barça había solicitado su reingreso a la organización que preside Nasser Al-Khelaïfi, presidente a su vez del París Saint Germain.
El Consejo de Administración de la EFC ha aprobado rápidamente y "por unanimidad" la entrada del Barça como miembro ordinario entre los más de 800 asociados, destaca el club azulgrana, que subraya en su nota "el compromiso proactivo" del expresidente Laporta por recuperar su presencia en el ente. El dirigente barcelonista, que ha dimitido para ser concurrir a la reelección el próximo 15 de marzo, inició el pasado año su acercamiento a la EFC, que ahora sí cuenta con el respaldo de la UEFA. En octubre fue invitado a la cena de gala.
Florentino Pérez será el siguiente en reingresar en la EFC después de que anunciara un acuerdo con la UEFA de abandonar el proyecto de la Superliga. Las reformas introducidas en la Champions League y las competiciones europeas, además del incremento de la dotación económica para los participantes, ayudaron a socavar la competición que impulsaba el Madrid, acompañado de otros 11 clubs europeos, de los que más de la mitad renunciaron al día siguiente de la presentación.
