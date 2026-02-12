RIP Superliga

“Es la soledad del corredor de fondo”, me decía un buen amigo que nada tiene que ver con el fútbol ni con el periodismo pero sí con el empresario Florentino Pérez. Echando el bofe ha estado el ‘runner’ casi desde el minuto uno de la Superliga, fallido prácticamente desde su inicio. Lanzaba el club blanco el miércoles un comunicado que, lo leas como lo leas, es un finiquito. Lo venden y lo venderán como un acuerdo maravilloso que favorece los intereses del Real Madrid y del balompié pero lo cierto es que el Ser Superior ha bajado a la tierra y ha hincado la rodilla ante una realidad tozuda. La Superliga ni fue, ni es, ni será. A FP lo ha puesto en su sitio tanto el sistema como el modus operandi con el que gestionó el asunto. Los nombres propios de este obligado adiós responden a los nombres de Ceferin y Al Khelaifi. Ahí es nada y a ellos tampoco les dejaría al cuidado de mi perro si me fuera de viaje. Pero lo cierto es que la soledad ante el peligro, que lo había, ha obligado a Florentino a tragar quina y a renunciar.

El más listo de la clase, Joan Laporta, apenas 72 horas antes anunció la salida de la Superliga, dimitió y presentó candidatura como presidenciable del FC Barcelona. Una jugada que, lejos de ser maestra, responde a una huida tras haber paseado del brazo con el presidente madridista por motivos económicos. Este extraño matrimonio tenía ojiplática a la masa social culer, tanto como la posterior demostración de amor hacia la UEFA invitando a uno de los enemigos del barcelonismo al palco del Estadi Olímpic, léase Luis Figo.

“Que no os embauquen”, Laporta dixit. Me vale la frase para describir un fracaso absoluto de Florentino Pérez al que perder le sabe a cuerno quemado. Eso sí, sabe como regatear la derrota y ya hay quien augura más de un mediodía, tarde o noche - horario en función del antojo de Tebas, feliz ante un nuevo revés de su enemigo blanco- de cuchillos largos. O lo que es lo mismo: que al Barça le va a costar tres veces más conseguir lo que otros se ventilan en diez minutos silbato mediante.