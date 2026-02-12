La RFEF sanciona al Badalona con tres puntos por no llevar médico a los partidos

Nuevo revés para el Badalona. Si a principios de año debía buscarse nuevo estadio por no tener césped natural en el suyo, ahora ha sido sancionado por la Real Federación Española de Fútbol por no tener un médico con el equipo en los partidos como visitante. Esto, no solo atenta contra la salud de las futbolistas, sino que además va en contra del reglamento.

Así lo ha publicado la RFEF en la comunicación pública de los acuerdos del Comité de Disciplina de Primera División de Fútbol Femenino adoptados el 11 de febrero. "Multa y deducción de tres puntos en la clasificación final, por Incumplimiento, consciente y reiterado, de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos competentes, debido a la incomparecencia de un médico del club en el encuentro (artículo 39.1.h del Reglamento de Competiciones de la RFEF), habida cuenta de la reiteración del Club al haber sido sancionado esta temporada en 6 ocasiones y la advertencia expresa, notificada en la jornada anterior, de la aplicación de esta sanción en caso de persistir en su conducta. (Artículo: 93)", reza la circular donde se ha hecho firme la sanción.

Dicho artículo establece que, "tratándose de clubes de Primera División, Segunda División, Primera Federación, Primera División de Fútbol Femenino y Primera Federación de Fútbol Femenino contratar los servicios de un/a médico que, adscrito a su plantilla, tendrá como funciones específicas, además de las que se le pudieran exigir por parte del club, estar presente y de servicio durante el transcurso de los partidos y asumir las responsabilidades concernientes al control antidopaje. Además, deberá estar presente también en el desarrollo de todos los entrenamientos". Esto no ha sido así en el club des de inicio de temporada y, pese a ser advertido, no ha puesto remedio.

El Badalona ocupa el séptimo puesto en la clasificación a la espera de que le sean restados los 3 puntos de la sanción cuando se le formalice, cosa que le colocaría décimo. El conjunto catalán es el próximo rival del Barça en la Copa de la Reina, después de conseguir un histórico pase a las semifinales hace unas semanas.