El polémico propietario del Panathinaikos anuncia el fichaje del ex azulgrana Hayes-Davis mientras fuma en su oficina

"Me gustaría mucho estar ahora mismo en Sounio con Fry, pero me da pereza bajar a estas horas... Nigel Hayes-Davis jugará en el Panathinaikos durante los próximos 2,5 años. Buenas noches." Así ha anunciado Dimitrios Giannakopoulos el fichaje de Nigel Hayes-Davis por el Panathinaikos. El presidente del club de básquet griego colgó el vídeo en sus historias de Instagram pasadas las 12 de la noche para comunicar la incorporación del alero ex azulgrana, sentado en su oficina y mientras fumaba un cigarro.

No es la primera vez que el polémico propietario del Panathinaikos convierte su cuenta de Instagram en el canal de comunicación oficial del club ateniense, pues en 2023 ya hizo lo mismo cuando fichó a Kostas Sloukas quitándoselo al eterno rival, el Olympiacos. En esa ocasión simplemente se limitó a subir una foto con el jugador y un emoticono de un reloj de arena. Horas después, publicó un video fumando un puro y diciendo que "el rey ha vuelto". Es su firma personal: crear expectación y luego soltar la bomba de madrugada. En el despacho, una figura del mafioso Tony Montana, personaje de ficción interpretado por Al Pacino en la película Scarface, de Brian de Palma.

Dimitrios Giannakopoulos, propietario del Panathinaikos. / ANDREJ CUKIC / EFE

Dimitrios se divierte con los rumores y las especulaciones para entretener a su afición. A veces pone canciones que dan pistas sobre la nacionalidad o el nombre del jugador, o como en el caso de Sloukas, emoticonos que pueden sugerir alguna relación, así como el uso de banderas y colores específicos para terminar anunciando el fichaje de la manera más discreta posible. Muchos de sus grandes anuncios los hace mientras conduce o, como en su última aparición, mencionando elementos cotidianos: a Fry, su perro, o la pereza de abandonar su oficina que tanto adhiere a su personalidad.

Sanciones y polémicas

Su peculiar manera de desvelar las llegadas de nuevos jugadores al club se complementa con su excéntrico comportamiento en sus otras facetas como presidente. Ha acumulado cientos de miles de euros en multas por sus críticas a la Euroliga y sus árbitros: “Jugad solos, nos iremos a la NBA o a la FIBA”, llegó a exclamar el multimillonario griego. En varias ocasiones se le ha prohibido la entrada a los pabellones (como en 2018 y 2022), sanciones que a menudo ha ignorado presentándose en el OAKA, el templo del Panathinaikos.

Nigel Hayes-Davis, durante su etapa en el Fenerbahçe. / GEORGIA PANAGOPOULOU / Efe

En 2017, tras ser eliminados por el Fenerbahçe, obligó a la plantilla a regresar de Estambul a Atenas en un autobús (11 horas de viaje) en lugar de avión como castigo. En 2018, tras una sanción, realizó una encuesta entre los fans para decidir si el club debía abandonar la Euroliga. En 2020, puso el club a la venta por 25 millones de euros, declarando que su ciclo había terminado, aunque finalmente se mantuvo al frente. El año pasado, fue sancionado con 100.000 por etiquetar la cuenta oficial de la Euroliga y escribir: "Tú eras mafia, tú eres mafia, dejarás de ser mafia".

Desfogue y ambición

La actividad de Dimitrios en Instagram va más allá de puntuales vídeos para anunciar fichajes, y es que suele utilizar su cuenta con más de 620.000 seguidores para desfogarse con las penas y glorias de su equipo. Recientemente le tocó recibir a Juancho Hernangómez después de una mala actuación en un derbi, después de que anunciara la renovación del pívot español hasta 2027 en un video en el que aparecía hablando con su gato. "Mi sueño es ganar cinco Euroligas consecutivas. La Jugoplastika ganó tres, pero yo quiero cinco", declaró recientemente, subrayando su objetivo de superar el legado de su propio padre.

Dimitrios es el heredero de la familia Giannakopoulos, fundadora del gigante farmacéutico Vianex. Su padre, Pavlos, y su tío, Thanassis, convirtieron al Panathinaikos en una potencia europea, ganando 6 Euroligas entre 1996 y 2011. Dimitrios asumió el control total del club en 2012, justo tras la marcha del legendario entrenador Zeljko Obradovic, y desde entonces ha adoptado una política de fichajes muy ambiciosa y agresiva. Él mismo declaró en una rueda de prensa en 2020 que su familia había invertido más de 450 millones de euros en el Panathinaikos a lo largo de las décadas. Se rumorea que el acuerdo por Hayes-Davis ronde los 5 millones de euros por temporada, lo que supondría uno de los contratos más altos de la Euroliga junto a su nuevo compañero Kendrick Nunn.

Carrera transatlántica

A sus 31 años, Hayes-Davis regresa a la Euroliga tras otro intento fallido de triunfar en la NBA, donde promedió 1,3 puntos y 1,2 rebotes en 27 partidos con los Phoenix Suns. Su carrera en la liga estadounidense no prometía desde el principio, cuando se declaró para el draft de 2017 y ningún equipo gastó su 'pick' para incorporarlo a su plantilla. Debutó con los Lakers tras firmar un contrato de 10 días antes de probar fortuna en Raptors y Kings. En la franquicia de Sacramento no llegó a disputar ni un solo minuto, y en 2018 hizo las maletas para iniciar su aventura europea en el Galatasaray.

Noticias relacionadas

Nigel Hayes-Davis, con el Barça. / ERDEM SAHIN / EFE

Tras firmar una excelente campaña con el conjunto turco, continuó su estelar andadura en el Zalgiris Kaunas de la mano de Sarūnas Jasikevicius. Dos años más de evolución le valieron para aterrizar en Barcelona para reunirse con el entrenador lituano. Tras una temporada de azulgrana en la que apenas promedió 4,2 puntos, puso rumbo hacia Fenerbahçe, donde hizo historia al establecer el récord de anotación en un partido de Euroliga con 50 puntos en 2024 y liderar al equipo hacia el título en 2025, siendo nombrado MVP de la Final Four.