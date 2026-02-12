Flick aborda los problemas de salud mental de Araujo

La alerta por los fuertes vientos que se prevén en Catalunya indujo al Barça a adelantar anoche su viaje a Madrid para evitar una posible cancelación del vuelo y el estrés del desplazamiento el mismo día en el que dirime la ida de la semifinal de Copa ante un Atlético que parecía invencible en el Metropolitano hasta que ha sucumbido con el Bodo/Glimt y el Betis.

No deseaba Hansi Flick más problemas que los estrictamente deportivos por enfrentarse al once rojiblanco. En la expedición azulgrana no viajaban Raphinha, que no se ha recuperado a tiempo de sus molestias en el aductor derecho ni tampoco Marcus Rashford, aún dolorido del golpe que sufrió en la rodilla izquierda ante el Mallorca, además de Pedri, Gavi y Christensen. No obstante, Flick tiene margen de maniobra para cubrir todos los flancos: Fermín y Ferran Torres pueden ejercer en la banda izquierda y Eric es la reina del ajedrez que sirve en cualquier posición de la defensa o desempeñarse de mediocentro.

Reacio a hablar de los demás, sobre todo del Madrid, consciente de las consecuencias que deparará por la polémica interesada que se genera, Flick soltó una insinuación que parecía presuntamente destinada a Luis Enrique cuando abordó los problemas de salud mental que han aquejado Ronald Araujo, verbalizados por él mismo en Mundo Deportivo.

El defensa aseguraba vivió en un estado de ansiedad durante un año medio que se tornó en depresión a raíz de su expulsión en el campo del Chelsea tras ver dos tarjetas amarillas en el primer tiempo. El Barça perdió por 3-0 y se complicó la vida en la Champions, aunque acabara entre los ocho primeros.

Araujo y Eric, en primer término, disputan un balón en el entrenamiento de este miércoles. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Responsabilidad

Flick se fustigó a sí mismo, primero, como si no hubiera detectado el estado de ánimo del futbolista. Araujo estaba lesionado cuando Flick llegó al equipo y se perdió media temporada hasta diciembre. En la segunda mitad, fue titular eventualmente, incapaz de derrocar a la pareja que formaban Pau Cubarsí e Iñigo Martínez.

"Cuando dice que estuvo un año y medio así y miras quizás cuando empezó... Hay que ser responsable sobre los jugadores. Se trata de que nosotros cuidemos a los jugadores, nos ocupemos de ellos, nos responsabilicemos de ellos", reflexionaba Flick.

El árbitro muestra la cartulina roja a Araujo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Paris Saint Germain en Montjuic. / JORDI COTRINA / EPC

Cuidar a todos

Ese periodo coincide desde que saliera a la luz el documental sobre Luis Enrique en el PSG, quien decía: "Araujo es un jugador top, pero es el que tiene más problemas con la salida del balón". Fue en octubre de 2024. El comentario del técnico se enmarcaba en los preparativos de la eliminatoria frente al Barça en la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions. Araujo fue expulsado en el minuto 29 del primer tiempo por una falta sobre Barcola. El Barça perdió por 1-4 y cayó eliminado. La suma de todo hizo mella en el futbolista, que al regreso de Londres pidió un descanso al club. Permaneció algo más de un mes fuera de la actividad hasta que se reincorporó tras las vacaciones navideñas.

"Es importante tener cuidado de los jugadores, también de los rivales. Hay que cuidar a todos los jugadores. Hay que pensar en si digo algo, cuál es el resultado. Quizás vosotros lo recordéis más. No fue acertado hacer esto. Especialmente como entrenador, has de tener responsabilidad sobre todos los jugadores, no solo los tuyos. Eso es lo que quiero decir. Como entrenador, hay que pensar más que en lo que es bueno para ti", explicaba Flick, que en ningún momento precisó a qué situación o a quién se refería.