La FIA le cortará las alas a Mercedes: "Son solo unos pocos caballos"

Después de semanas de polémica, la FIA quiere dejar resuelto el tema del ‘truco’ de Mercedes con la compresión del motor para tener ventaja respecto al resto de escuderías. El director técnico de la federación Nikolas Tombazis ha sido contundente al respecto: “De lo que se trata es de competir en igualdad, no de ver quién es más astuto en su interpretación de las nuevas reglas”.

La FIA quere evitar una escalada de quejas, que podrían dispararse si cuando arranque el Mundial 2026 en Australia se viera que los motores Mercedes dejan en evidencia a sus rivales. Tras la reunión con los constructores la pasada semana se ha avanzado en una nueva definición de la normativa, con medidas como la modificación de los sistemas de control y la posibilidad de un control en caliente.

Según algunos expertos, Mercedes difícilmente habría alcanzado la relación de compresión utilizada el año pasado (18:1), sino un valor inferior, aunque superior al que normalmente se puede llegar partiendo de una compresión en frío de 16:1. Y eso habría supuesto una ventaja que algunos cifran hasta en 20 CV.

Después de que los primeros test en Barcelona, Ferrari, Honda y Audi ya protestaron en una carta conjunta solicitando aclaraciones a la FIA y en Bahrein el debate se ha intensificado. La web italiana AutoRacer asegura que fabricantes de motores están a punto de firmar un nuevo reglamento actualizado, poniendo fin a la disputa antes de empezar el campeonato, tal como quería la FIA.

Las regulaciones en las que se trabaja servirían para aclarar los métodos y procedimientos para el control autónomo de la unidad de potencia (PU) descritos en el documento OC42 de la FIA presentado por los fabricantes. Esto eliminaría la incertidumbre.

"Se pongas las pilas"

Toto Wolff , que tras los test de Montmeló desafió a sus rivales y les instó a que “se pongan las pilas”, ha cambiado el tono estos días y ayer, en rueda de prensa en Bahrein, pareció dar por hecho que les cortarán las ‘alas’ en breve: “Me parece un cumplido que la gente esté preocupada por lo que has hecho y que, según tú, no supone una gran diferencia de rendimiento. Todos estaban demasiado entusiasmados con el rendimiento de los equipos con motores Mercedes y creo que nuestros colegas de las otras marcas se han dejado llevar un poco, pensando que esto podría ser vergonzoso, pero no creo que sea así en absoluto. No pasa nada. A ver qué tal van los test y luego quién sabe qué próximo 'cisne negro' nos espera”, dijo.

¿No sienta un precedente peligroso que cuatro equipos se unan y consigan cambiar las reglas para frenar a alguien que potencialmente va por delante?, le insistieron. Y el austríaco matizó: “No son solo los equipos, se necesitan los votos de la FIA y la FOM y si deciden compartir una opinión y una agenda, entonces estás jodido", señaló.

"Siempre hemos tenido el apoyo de Mohammed Ben Sulayem. Es alguien que se preocupa mucho por sus motores y sus coches, y por eso, desde su perspectiva, estaba claro lo que decía el reglamento y que se estaba aplicando correctamente. En realidad preferimos la igualdad de condiciones, por lo tanto, tenemos reglas que se inventan sobre la marcha y que complican aún más las cosas. Y creo que la esencia misma de la Fórmula 1 es buscar el rendimiento con libertad para desarrollar las reglas. A veces te favorece, a veces te perjudica. Pero pienso que el presidente de la FIA y Stefano lo analizarán de forma integral y evitarán las maniobras excesivas", valoró.

Al preguntarle por la ventaja de la compresión a 18:1, Toto se fue por las ramas. "Unos pocos caballos...diría que un par, más bien dos o tres. Así que, casi insignificante para marcar una diferencia importante en un Gran Premio”.