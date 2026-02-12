El Espanyol se cansa y protesta a LaLiga por la acumulación de partidos en viernes y lunes

Este miércoles se conocieron los horarios de la jornada 27 de Liga, en la que el Espanyol recibirá al Oviedo en el RCDE Stadium, un encuentro clave y asequible para afianzarse en la tabla. Los peores temores se cumplieron y la entidad blanquiazul reaccionó con una mezcla de rabia y sorna al horario escogido: "Para sorpresa de absolutamente nadie, jugaremos un lunes la jornada 27".

En efecto, el bloque de Manolo González recibirá al cuadro asturiano el lunes 9 de marzo a las 21.00 horas con todo lo que ello conlleva para los hinchas que vienen de fuera o para los niños que tienen colegio al día siguiente y llegan a casa en la medianoche.

En 9 de 27

No es un cabreo nuevo, sino más bien recurrente. Ha ocurrido en otras temporadas, pero no por ello deja de ser molesto. Con la última designación de LaLiga, el Espanyol lidera la tabla de encuentros disputados en estos dos días fatídicos, igualado con el Getafe y el Elche. Hasta en nueve ocasiones, un tercio de las 27 jornadas programa, han salido damnificados estos tres clubs.

El Espanyol, además, comanda el ranking de encuentros del lunes, el peor día, con 5 partidos, al igual que la Real Sociedad (que no tiene ninguno el viernes) y el Sevilla. Barça, Madrid y Atlético solo acumulan un lunes y ningún viernes.

Un reparto condicionado

Con estos datos sobre la mesa, el Espanyol ha tramitado una queja formal a LaLiga, organismo que justifica esta cifras por la gran cantidad de clubs españoles que compiten en Europa (hay ocho) este curso y condicionan el reparto de los horarios. Aun así, clubs como el Levante solo cuentan con un partido el lunes, lo que supone un agravio comparativo claro.

Los blanquiazules están siendo especialmente perjudicados en este 2026. Los hombres de Manolo recibieron al Girona el viernes 16 en Cornellà. Dos semanas después repitieron día en casa contra el Alavés y el pasado lunes visitaron al Villarreal. Los tres choques concluyeron con derrota.