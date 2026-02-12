Desperfectos en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona por efectos del temporal de viento

En estas horas de fuerte temporal de viento en Catalunya, con afectaciones en muchos sitios, el entorno de las instalaciones del FC Barcelona se han visto perjudicadas.

En la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, el viento ha provocado algunos destrozos materiales. Según ha adelantado Rac1, un muro y parte de la valla perimetral que delimita las instalaciones en la calle Francesc Macià han cedido como consecuencia de la fuerza de las rachas. No se han registrado daños personales y los operarios trabajan ya en la zona para asegurar el perímetro y evaluar el alcance de los desperfectos.

Se trata exactamente de la zona que delimita y transcurre desde el Camp 3 hasta el campo en el que entrena el primer equipo femenino. El primer equipo tampoco se ha visto afectado porque se encuentra ya en Madrid para disputar el partido de semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid.

Protección Civil mantiene evitar desplazamientos innecesarios y, en la medida de lo posible, permanecer en casa ante rachas que han superado ampliamente los registros habituales y que han provocado incidencias en distintos puntos del territorio.