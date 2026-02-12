Dani Juan, el precandidato de la Bisbal a la presidencia del Barça: auxiliar administrativo y exvotante de Laporta

Dani Juan, bisbalense de 39 años, auxiliar administrativo y socio del Barça número 70.761 (lo es desde noviembre de 2006, explica), votó a Joan Laporta en las últimas elecciones. Ahora, sin embargo, a las puertas de unos nuevos comicios en el club el 15 de marzo, no piensa hacerlo. Es más, aspira a ser él quien ocupe el cargo de presidente «para cambiar el club». Sabe que lo tiene casi imposible, que antes debe superar el corte de conseguir 2.337 firmas de socios para ser nombrado candidato, pero es su ilusión intentarlo. «Siempre que había algo del Barça que no me gustaba decía 'cuando sea presidente lo cambiaré', hasta que alguien me dijo que siempre hablaba, pero que no hacía nada para serlo. El día que colmó el vaso fue por la mala gestión de las entradas del partido con el Alavés; falló el sistema y acabé hasta las narices», dice.

Som Gent Blaugrana es su precandidatura, aunque, de momento, no explica quién más le acompaña en esta aventura. También admite que mucha gente le decía que le apoyaría, aunque no creía que finalmente se presentaría. Por eso reconoce: «Sé que es muy difícil, pero intentaré superar el corte para poner temas en el debate que no creo que se estén tratando, como el trato que se tiene con el socio. Hay muchas cosas que parecen tonterías, pero resultan pesadas. Nuestro objetivo es poner al socio por delante de todo».

Abonado del Palau

Juan, que también es abonado al baloncesto en el Palau Blaugrana, es del Barça «y nada más»; no quiere saber nada, por ejemplo, del Girona. El lunes, precisamente, estará en Montilivi porque a él y a su hermano les han tocado localidades de las que sorteó el club azulgrana entre el paquete que le correspondía en la zona visitante. Ve una victoria. El derbi será al día siguiente de haber solicitado las más de 4.600 papeletas para intentar alcanzar el corte de 2.337 firmas necesarias para ser nombrado candidato. Su precandidatura cuenta con difusión en redes sociales y una página web.

Dani Juan, socio del Barça, en la Bisbal d'Empordà. / Marc Martí

Para Dani Juan ser presidente del Barça sería «un sueño y una responsabilidad». Estuvo en las dos últimas finales de Champions ganadas por el club (2011, contra el Manchester United, en Wembley, y 2015, contra la Juventus, en Berlín) y también ha acudido a finales de Copa. Aspira a dar el salto con una candidatura «low cost» para intentar cambiar el club «porque de Laporta ha habido cosas que no me han gustado: no ha habido demasiada transparencia, se han cargado la grada de animación, las mentiras sobre el regreso al Camp Nou…».

El bisbalense asegura que no busca «protagonismo» y que solo le mueve mejorar el día a día del socio, poner fin a la burocracia innecesaria, a los servicios deficientes y a la mala gestión de los desplazamientos, así como trabajar con honestidad y transparencia.