La contracrónica del Atlético-Barça: un resbalón mortal en el Metropolitano

Hasta el 2-0 había alguna esperanza. Hasta el 2-0 se le podía remontar al Atlético, porque ya había pasado. Dos veces. Con Diego Simeone en un lado y Hansi Flick en el otro. Sucedió el año pasado. En la Copa marcó dos tantos el Atlético y el Barça le endosó cuatro, para encajar dos más en el tramo final (4-4); en la Liga se adelantó el equipo rojiblanco con dos goles hasta el minuto 70, y el Barça metió cuatro de ahí hasta el final(2-4).

Esta vez el Atlético no dejó de torpedear a un Barça que le regaló el primer gol y fue deshilachándose, tembloroso y acobardado, hasta parecer un monigote. Los azulgranas se hundieron rápidamente en el cenagal del Metropolitano. Resbalaron mucho en los primeros 45 minutos y ya no se levantaron del suelo.

Las estadísticas decían que habían rematado siete veces cada uno hasta el descanso. Lo más cerca que estuvo el Barça de marcar fue un disparo de Fermín al larguero, aunque Juan Musso hubiera detenido más balones que Joan Garcia.

Castigo de Champions

El peor Barça de la era Flick se vio en el Metropolitano. En el mismo lugar donde perpetró esas dos hazañas, sucumbió a un cataclismo que traspasa el ámbito temporal del mandato del técnico. No recibía cuatro goles en medio partido desde el 2-8 ante el Bayern Múnich de la Champions en 2020. Aquel día los marcó el equipo que dirigía Flick; anoche supo lo que sintió Quique Setién en Lisboa.

Una eliminatoria a partido único que no permitía la enmienda. El 4-0 eleva la vuelta del Camp Nou dentro de un mes (el 3 de marzo) a la categoría de epoyeya. El último 4-0 fue el de Liverpool un año antes.

El sistema no funciona

El incomprensible gol anulado a Pau Cubarsí dejó otro jirón de polémica. El Var tardó casi 7 minutos en encontrar la línea que dejara en fuera de juego a algún jugador del Barça.

Apenas había termiando el partido y el Comité Técnico de Árbitros se apresuró a justificarse por el retraso. Adujo que "el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores", lo que obligó a los árbitros "a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta".

Ahí se difuminó la pizca de esperanza a la que se podía aferrar el Barça, sin ser menos cierto que los muchachos de Flick son perfectamente capaces de marcar cuatro goles en 90 minutos para forzar la prórroga y que tal vez dispongan de Raphinha, Pedri, Rashford y Gavi. Aunque no caben todos en la alienación.

Rafa Yuste no olvidará nunca su debut de presidente interino. A su lado, Josep Cubells se ahorró la caída del equipo de básquet con el París (74-85) en el Palau Blaugrana.