UNA DERROTA NUNCA VISTA
La contracrónica del Atlético-Barça: un resbalón mortal en el Metropolitano
El VAR tarda 6 minutos en anular el gol de Cubarsí y el CTA aduce luego que falló la tecnología en la sala y hubo que tirar las rayas de forma manual
Hasta el 2-0 había alguna esperanza. Hasta el 2-0 se le podía remontar al Atlético, porque ya había pasado. Dos veces. Con Diego Simeone en un lado y Hansi Flick en el otro. Sucedió el año pasado. En la Copa marcó dos tantos el Atlético y el Barça le endosó cuatro, para encajar dos más en el tramo final (4-4); en la Liga se adelantó el equipo rojiblanco con dos goles hasta el minuto 70, y el Barça metió cuatro de ahí hasta el final(2-4).
Esta vez el Atlético no dejó de torpedear a un Barça que le regaló el primer gol y fue deshilachándose, tembloroso y acobardado, hasta parecer un monigote. Los azulgranas se hundieron rápidamente en el cenagal del Metropolitano. Resbalaron mucho en los primeros 45 minutos y ya no se levantaron del suelo.
Las estadísticas decían que habían rematado siete veces cada uno hasta el descanso. Lo más cerca que estuvo el Barça de marcar fue un disparo de Fermín al larguero, aunque Juan Musso hubiera detenido más balones que Joan Garcia.
Castigo de Champions
El peor Barça de la era Flick se vio en el Metropolitano. En el mismo lugar donde perpetró esas dos hazañas, sucumbió a un cataclismo que traspasa el ámbito temporal del mandato del técnico. No recibía cuatro goles en medio partido desde el 2-8 ante el Bayern Múnich de la Champions en 2020. Aquel día los marcó el equipo que dirigía Flick; anoche supo lo que sintió Quique Setién en Lisboa.
Una eliminatoria a partido único que no permitía la enmienda. El 4-0 eleva la vuelta del Camp Nou dentro de un mes (el 3 de marzo) a la categoría de epoyeya. El último 4-0 fue el de Liverpool un año antes.
El sistema no funciona
El incomprensible gol anulado a Pau Cubarsí dejó otro jirón de polémica. El Var tardó casi 7 minutos en encontrar la línea que dejara en fuera de juego a algún jugador del Barça.
Apenas había termiando el partido y el Comité Técnico de Árbitros se apresuró a justificarse por el retraso. Adujo que "el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores", lo que obligó a los árbitros "a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta".
Ahí se difuminó la pizca de esperanza a la que se podía aferrar el Barça, sin ser menos cierto que los muchachos de Flick son perfectamente capaces de marcar cuatro goles en 90 minutos para forzar la prórroga y que tal vez dispongan de Raphinha, Pedri, Rashford y Gavi. Aunque no caben todos en la alienación.
Rafa Yuste no olvidará nunca su debut de presidente interino. A su lado, Josep Cubells se ahorró la caída del equipo de básquet con el París (74-85) en el Palau Blaugrana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Spotify Camp Nou será autosuficiente energéticamente en 2030: el 40% de la cubierta contará con placas solares
- Flick, un devoto de La Masia: 'Tommy me recuerda a De Jong, podría ser su hermano pequeño
- Flick y el cambio del Barça: 'Les pregunté si estaban satisfechos del primer tiempo y me han dicho que no
- Nora Cornell, la gran promesa del snowboard español: 'No sé esquiar, empecé con el 'snow' porque en Girona no hay surf
- Rafa Yuste, el 'bon Jan' que preside el Barça: socio del Gol Nord, amigo de Laporta desde los seis años y aficionado al boxeo
- Cristian Gómez, el técnico del Hospi que ha dimitido por una agresión a su padre en el estadio: 'Lo hago por mi familia y por todos los niños
- El árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido, objeto de una agresión homófoba en su casa
- Pellegrino Matarazzo, el matemático de Nueva Jersey que ha revitalizado a la Real Sociedad