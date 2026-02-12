En Directo
En directo
Atlético de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey
Primer asalto entre Atlético de Madrid y Barça. Las semifinales de la Copa del Rey se empiezan a jugar en el Metropolitano, donde tanto el equipo del Cholo Simeone como el de Hansi Flick quieren encaminar el pase decisivo a la gran final.
Los 11 de Simeone
Este es el once del Atlético de Madrid:
Once azulgrana
Ya conocemos la alineación con la que Hansi Flick quiere conseguir la victoria en el Metropolitano: Joan García, Koundé, Éric García, Cubarsí, Balde, Casadó, De Jong, Olmo, Fermín, Lamine Yamal y Ferrán Torres.
¡Bienvenidos y bienvenidas!
Estamos aquí una noche más de futbol. Atlético de Madrid y Barça se ven las caras en el Metropolitano y desde El Periódico os vamos a contar todo lo que suceda sobre el verde. ¿nos acompañas?
