Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta viento CatalunyaRachas de vientoRodaliesHeridos vientoTeletrabajoPanequeEpsteinEmbalse L'AlbagésMercadonaMinneapolisVan MorrisonChampions
instagramlinkedin

En Directo

En directo

Atlético de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey

Barcelona's Lamine Yamal celebrates the opening goal during a Copa del Rey quarterfinal soccer match between Albacete and Barcelona, in Albacete, Spain, Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez). Editorial use only / Only Italy and Spain

Barcelona's Lamine Yamal celebrates the opening goal during a Copa del Rey quarterfinal soccer match between Albacete and Barcelona, in Albacete, Spain, Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez). Editorial use only / Only Italy and Spain / Associated Press/LaPresse / LAP

Laia Bonals

Laia Bonals

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Primer asalto entre Atlético de Madrid y Barça. Las semifinales de la Copa del Rey se empiezan a jugar en el Metropolitano, donde tanto el equipo del Cholo Simeone como el de Hansi Flick quieren encaminar el pase decisivo a la gran final.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Spotify Camp Nou será autosuficiente energéticamente en 2030: el 40% de la cubierta contará con placas solares
  2. Flick, un devoto de La Masia: 'Tommy me recuerda a De Jong, podría ser su hermano pequeño
  3. Flick y el cambio del Barça: 'Les pregunté si estaban satisfechos del primer tiempo y me han dicho que no
  4. Nora Cornell, la gran promesa del snowboard español: 'No sé esquiar, empecé con el 'snow' porque en Girona no hay surf
  5. Rafa Yuste, el 'bon Jan' que preside el Barça: socio del Gol Nord, amigo de Laporta desde los seis años y aficionado al boxeo
  6. Cristian Gómez, el técnico del Hospi que ha dimitido por una agresión a su padre en el estadio: 'Lo hago por mi familia y por todos los niños
  7. El árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido, objeto de una agresión homófoba en su casa
  8. Pellegrino Matarazzo, el matemático de Nueva Jersey que ha revitalizado a la Real Sociedad

La RFEF sanciona al Badalona con tres puntos por no llevar medico a los partidos

La RFEF sanciona al Badalona con tres puntos por no llevar medico a los partidos

Atlético de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey

España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en el Grupo 3 de la Nations League 2026/27

España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en el Grupo 3 de la Nations League 2026/27

Ferrari y McLaren marcan la pauta en Bahréin; muchos deberes para Aston Martin

Ferrari y McLaren marcan la pauta en Bahréin; muchos deberes para Aston Martin

Alcaraz se pasa por la Fórmula 1 antes de ir a Doha

Alcaraz se pasa por la Fórmula 1 antes de ir a Doha

Alcaraz visita a Alonso y a Sainz antes de debutar en el torneo de Doha

Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, pesimista con el AMR26: "¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece"

Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, pesimista con el AMR26: "¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece"

RIP Superliga, por Carme Barceló

RIP Superliga, por Carme Barceló