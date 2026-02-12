El álbum de cromos con el que Marc Ciria compite contra Laporta

Las precampañas a la presidencia del Fútbol Club Barcelona acostumbran a poner a prueba a quienes pretenden, primero, alcanzar las firmas que les permitan asomar en el ruedo real, y después, tener alguna opción en las votaciones. Es un momento especialmente tenso. Oportunistas de variado pelaje buscan los 'warholianos' 15 minutos de fama que en su día tuvieron otros como el de la millonaria pócima energética del Barça -hay incluso ahora un precandidato que sólo tiene una cuenta de Yahoo- y mezclan con quienes invierten un importante capital en busca de una oportunidad única en su vida.

El próximo 15 de marzo se llevarán a cabo las elecciones en las que Joan Laporta aspira a reemprender su obra de gobierno y alcanzar así los 17 años en la poltrona. Mientras, desde su atalaya y sin prisas para iniciar su precampaña pública -no presentará su sede electoral hasta la próxima semana-, observa lo que ocurre a su alrededor.

El financiero Marc Ciria (Barcelona, 1979) se está tomando el reto en serio a partir de ese Moviment 42 con el que comenzará a recopilar las 2.337 firmas necesarias a partir de este lunes: es la fecha que las precandidaturas sospechan que les serán entregadas las papeletas, pese a que la petición se hace este domingo. Mientras organizan al centenar de voluntarios que tendrá que recoger las adhesiones antes de ser entregadas el lunes 2 de marzo, el equipo del economista, que trabaja en una oficina (la de su empresa Diagonal Asset Management) junto al portal del despacho de abogados de Joan Laporta, sigue adelante con su estrategia.

El álbum de cromos de propuestas de Marc Ciria, precandidato a las elecciones del Barça. / EP

Una de ellas pasa por el envío de un álbum de cromos con 42 huecos a rellenar con diferentes adhesivos. Cada uno de esos cromos -la colección la han comenzado con los cuatro primeros- sirve para explicar una iniciativa concreta. Guardándose, eso sí, alguna especial, como si fueran las clásicas cartas especiales de las colecciones de Panini. Los primeros cromos le han servido a Ciria para proponer una App para combatir el "descontrol" en las actuales aplicaciones con las que trabaja el Barça para distribuir entradas o merchandising; para prometer que ninguna entrada normal "superará los 50 euros en partidos de clase B o inferiores", ni los "100 euros en partidos de clase A"; para llevar a cabo una política de "Fan Token sin especulación para premiar la fidelidad de los socios, no para hacer negocio"; y también para asegurar que su equipo pretende reformar la asamblea de socios compromisarios para que éstas dejen de ser íntegramente telemáticas y apostar por un formato híbrido, además de cambiar la reglamentación en el sorteo de los compromisarios.

Tendrán los precandidatos dos partidos en el Camp Nou para recoger firmas (el 22 de febrero en el partido del Barça contra el Levante y el 1 de marzo en el duelo frente al Villarreal). Aún no tienen claro, eso sí, cuántas casetas tendrán a su disposición. Víctor Font (junto a su plataforma Nosaltres), Xavier Vilajoana y Marc Ciria son los principales aspirantes a presentar algo de batalla a Joan Laporta, sin que Joan Camprubí Montal, aspirante a una unión de precandidaturas, haya sido capaz de encontrar la manera de convertir las elecciones en un plebiscito.