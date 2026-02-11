Xavier Vilajoana empieza al ataque: "El único interés de Laporta es servirse a sí mismo"

La sede electoral de Xavier Vilajoana, en la avinguda Diagonal, tiene un ventanal a través del cual se puede otear el Camp Nou. Queda cerca del domicilio particular de Joan Laporta. Y se encuentra en el mismo edificio que las oficinas de la constructora Limak y de New Era Visionary Group, dos compañías asociadas de forma controvertida al club en el último mandato. “Esto es casa vuestra, pero no os equivoquéis de planta”, ironiza ante los presentes el aspirante a reemplazar a Laporta en las elecciones presidenciales del 15 de marzo.

El mundo barcelonista es un pañuelo y Vilajoana estrena una sede estratégicamente conveniente para captar la atención de los socios que vayan al Estadi. Entrar, firmar y a ver el Barça. Ese es el propósito, hasta reunir 2337 apoyos. Vilajoana, cómo no, muestra confianza. En los anteriores comicios, los del 2021, se quedó a las puertas de pasar el corte. Esta vez será distinto, asegura. Cuenta con la base de entonces. “Y estábamos en plena pandemia y la logística era complicadísima. El socio va a movilizarse y enviará un primer mensaje”.

Un primer mensaje a Laporta, se entiende, del que es sumamente crítico. Empieza por lo reciente, por la visita a la Ciutat Esportiva para despedirse del primer equipo siendo formalmente solo un socio más. O por la difusión de un supuesto proyecto de Palau Blaugrana durante el fin de semana después de cinco años de olvido. “El utilitarismo es tan flagrante que cae por su propio peso. Es triste”, dice.

"Somos todos suficientemente inteligentes y las vendas en los ojos ya no existen. Es una persona que entró el primer día y no podía avalar y al cabo de tres años puede aportar avales de 10, 20 millones" Xavier Vilajoana — Precandidato a la presidencia del FC Barcelona

Lo enlaza con una crítica más general y más feroz. “Su único interés es servirse a sí mismo y no al club”. Preguntado por EL PERIÓDICO a qué se refiere con esta afirmación, Vilajoana se explaya: “Siempre ha usado el club en beneficio propio. Ha transformado el Barça en su cortijo, lo ha desprofesionalizado absolutamente. Tiene amigos, conocidos, familiares a patadas, en detrimento de 30 y pico buenos profesionales que se han ido del club. La manera de servirse es muy variada”.

¿Cree que vive del Barça?, se le pregunta. “No es que lo crea, es que no me consta que tenga otra manera. A partir de aquí… Somos todos suficientemente inteligentes y las vendas en los ojos ya no existen. Es una persona que entró el primer día y no podía avalar y al cabo de tres años puede aportar avales de 10, 20 millones… Igual, sí, igual le va muy bien en su despacho. Pero no consta”.

"El club está peor"

Vilajoana, de 52 años, es constructor de profesión, con cuatro carreras universitarias en su currículum. Es CEO del Grupo Euroconstruc, preside la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), la de Catalunya y el Salón Construmat de Fira de Barcelona. Es también exdirectivo y es el único que ha sido jugador del Barça de fútbol y de fútbol sala.

Ahora considera que el club “está peor” que hace cinco años. Alude a 280 millones de euros en pérdidas durante el actual mandato. Y “sin vender activos o anticipar ingresos habría perdido mil millones, justo el valor de la plantilla. No es opinión, son datos. Si no hubiera cambiado los estatutos, tras dos años de pérdidas, tendría que haber dimitido”.

Conocedor de que el equipo de Hansi Flick es el mayor avalador de Laporta, Vilajoana relativiza los méritos del expresidente. “Ahora tenemos grandes jugadores de la casa que ya se encontró. El entrenador es muy bueno y ha sabido gestionarlos, pero nos olvidamos que está desde hace dos años. Antes jugamos dos temporadas la UEFA”, dice en referencia a la Europa League. Critica, de paso, “la disminución durante los últimos años del presupuesto destinado precisamente a la Masia, que está salvando al primer equipo”.

El papel de Deco

Preguntado por el papel de Deco, Vilajoana rechazó los personalismos. “Quien se crea que la planificación deportiva depende de una sola persona va mal”, afirmó. “Quiero gente que trabaje para el Barça. Si alguien se va, será porque estaba comprometido con un presidente, no con el club”, en referencia a las declaraciones del director deportivo de asociar su continuidad a la de Laporta.

Vilajoana habla del inicio de un camino en el que la unión con las otras candidaturas no figura de momento en su hoja de ruta. No hay diálogo aún entre Víctor Font, Marc Círia y él. “Estamos escuchando a los socios, cosa que el anterior presidente no ha hecho”. Y dispara contra la complicidad de Laporta con el Real Madrid de Florentino Pérez, deshecha ahora que se acercan las elecciones. “El presidente nos trata a los socios como idiotas. Si haces una gestión eficiente no necesitas ir de la mano del Madrid”. El combate electoral no ha hecho más que empezar.