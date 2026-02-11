Florentino recula: el Real Madrid entierra la Superliga y se abraza a la UEFA

Florentino Pérez ha enterrado la Superliga y cambiado su estrategia, llegando a un acuerdo con Aleksander Ceferin y Nasser Al Khelaïfi, presidentes de la UEFA y European Football Club (EFC, la antigua ECA), para la transformación de la competición europea. Un acuerdo que llega tras tres meses de reuniones que han ido desatascando una situación complicada hasta desembocar en esta entente que abre un nuevo escenario en el fútbol europeo. El Real Madrid ha anunciado en un comunicado el acuerdo con UEFA y la EFC "por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología".

Se cierran seis años de enfrentamientos y denuncias en los juzgados que desembocaron en tres meses de reuniones. "Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo", afirma el club blanco en su escrito. Además, el anuncio se produce tras la renuncia del Barcelona, el último club que quedaba vinculado a la Superliga, el pasado sábado.

La Superliga se fundó en 2021 con 12 socios fundadores: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Juventus, Milán e Inter de Milán. El rechazo de los aficionados provocó la marcha de los equipos ingleses en los días posteriores al anuncio, y después se fueron dando de baja los clubes italianos y el Atlético, lo que dejó al Barcelona de Joan Laporta como único socio del Real Madrid.

El Real Madrid y la Superliga, con su promotora A22, habían interpuesto una demanda a la UEFA en la que reclamaban 4.500 millones de euros por los daños y perjuicios causados y por el lucro cesante al no poder poner en marcha la competición. El Real Madrid confirma que ha retirado la demanda, mientras que la UEFA se compromete a buscar un nuevo entorno para el fútbol alejado de la aparición de nuevos magnates en el fútbol.

Este el comunicado del Real Madrid

La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes.

Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo.