El RCDE Stadium acoge la reunión de Sport Cultura Barcelona

El RCDE Stadium ha sido este miércoles el escenario de la reunión de Sport Cultura Barcelona, una organización que reúne a las principales instituciones deportivas, económicas y culturales de la ciudad. El CEO del RCD Espanyol, Mao Ye, ha ejercido de anfitrión.

El dirigente blanquiazul ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y de realizar una presentación institucional en el auditorio del estadio.El evento también ha contado con la presencia del presidente del RCD Espanyol, Alan Pace, quien ha podido saludar personalmente a los socios y representantes presentes en la jornada.

Foto de familia

La cita ha comenzado con la llegada de los socios, que posteriormente han realizado una visita al auditorio y a los vestuarios del RCDE Stadium. La jornada ha incluido una foto de familia sobre el terreno de juego y la firma de los galardonados en el libro de honor de los Premios, en el espacio habilitado dentro del edificio. Asimismo, los premiados han mantenido un breve encuentro de cortesía con autoridades y máximos representantes.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, invitado especial al evento, ha sido recibido por Mao Ye, el presidente de Sport Cultura Barcelona, Josep Mateu, y la secretaria general de la entidad, Rocío de Aguilera. Tras la recepción, los asistentes se han trasladado a la Suite Corporate, donde se han celebrado el aperitivo y la comida, acompañados de una nueva foto de familia.