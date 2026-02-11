Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUEVES, 21 H.

Raphinha y Rashford no jugarán el Atlético-Barça

El delantero inglés se resiente de la rodilla dolorida desde el domingo y Flick elegirá entre Ferran y Fermín para la banda izquierda

Flick, Ferran, Eric, Koundé y Fermín, en un entrenamiento.

Flick, Ferran, Eric, Koundé y Fermín, en un entrenamiento. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
Ni Raphinha ni Marcus Rashford han saltado al campo de entrenamiento para participar en la última sesión previa para la cita frente al Atlético de este jueves. Tampoco Pedri ni Gavi. Ninguno de los cuatro aparecerá en el partido de ida de la semifinal de Copa ante el Atlético.

Rashford se quedó en el gimnasio tras llegar tarde a la ciudad deportiva, aunque a tiempo para poder salir con sus compañeros al campo. Minutos después el Barça informaba con un parte médico que el extremo inglés tenía molestias en la rodilla izquierda -la que se dañó en el primer tiempo ante el Mallorca- y era baja "por precaución" para la cita de este jueves (21 h.).

Varios jugadores en un rondo de este miércoles.

Varios jugadores en un rondo de este miércoles. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Una idea muy clara

Cuatro bajas de peso (más la de Andreas Christensen, a quien le faltan muchas semanas para volver) lastrarán al Barça. De momento, el equipo no las ha acusado en los resultados. Diez victorias y una derrota (en Anoeta, 2-1) desde que empezó el año, y un título conquistado (la Supercopa). El Atlético se ha fortificado en el Metropolitano, aunque los antecedentes más inmediatos revelan que los rojiblancos se diluyen frente al Barça: cuatro derrotas seguidas.

Flick había perdido al extremo izquierda titular y también se ha quedado sin su recambio. Pero cuenta con varias alternativas: Ferran Torres la primera, también Fermín López. "Tengo una idea muy clara, está jugando muy bien y lo veremos mañana", respondió el técnico.

Ferran Torres, en el entrenamiento de este miércoles.

Ferran Torres, en el entrenamiento de este miércoles. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Hablar del Madrid

Se enfrenta al Barça al primer equipo de Primera, y Flick rechaza que se menosprecie la andadura del equipo hasta la fecha, como se hace desde Madrid. "A vosotros os ayuda hablar del Madrid, no a mí ni a mis ayudantes", replicó el entrenador antes de recordar que el año pasado, tras el estreno en Barbastro, tuvo que lidiar con el Betis y el Valencia antes de llegar al mismo sitio: la semifinal con el Atlético.

"Quizá pareció más fácil porque logramos resultados muy amplios (5-1 y 0-5, respectivamente), más que en Santander y Albacete (0-2 y 1-2), pero se trata de respetar a los rivales. Los equipos que se han clasificado han demostrado que pueden ganar a los de Primera", argumentó, antes de repetir que no le gusta hablar de los demás. En todo caso, del rival que le ocupa, que es el Atlético, al que elogió por su fortaleza y la marcada filosofía de juego que ha imprimido Diego Simeone al equipo.

