Queralt Castellet alcanza su quinta final olímpica con un ilusionante séptimo puesto

Queralt Castellet seguirá escribiendo su legendaria historia olímpica este jueves. La 'rider' catalana ha alcanzado hoy la quinta final olímpica de su carrera, en la que es su sexta participación en unos Juegos Olímpicos. Un hito que refrendan su condición de la mujer española más importante en la historia de los deportes de invierno y que abre su candidatura a que una medalla la ponga a la altura, o por encima incluso, de Paquito Fernández Ochoa.

Castellet, ya una veterana de 36 años, se ha clasificado para la final de half pipe con la séptima mejor puntuación. Un puesto que le permite soñar con que un día de inspiración le permita conseguir su segunda medalla, tras la plata que logró hace cuatro años, en Pekín 2022. Disputar una final, no obstante, ya es un resultado espectacular para ella, en una disciplina llena de adolescentes. La segunda clasificada, sin ir más lejos, ha sido la japonesa Sara Shimizu, que acaba de cumplir 16 años, 20 menos que Queralt.

En la clasificación, Castellet ha realizado el mejor ejercicio en las dos rondas, mejorando su puntuación en la segunda de ellas (81 puntos) para acabar en séptima posición, un puesto de diploma. En half pipe, a diferencia de otras disciplinas, no se suman los mejores resultados, sino que es el mejor de ellos el que determina el puesto en la clasificación.

Kim Chloe domina la clasificación

El primero de los dos intentos, no obstante, ya le habría garantizado a la 'rider' de Sabadell una de las 12 plazas que se repartían las 24 deportistas que competían en la clasificación del half pipe. Castellet evitó caídas, un riesgo siempre latente en esta disciplina, por lo que llegará inmaculada a la final de este jueves, a partir de las 19.30 horas, en la que cada deportista dispondrá de tres rondas.

La estadounidense Kim Chloe, oro olímpico de Pyeoncheang 2018 y en Pekín 2022 y máxima favorita, se clasificó con la mejor puntuación, allanando su camino hacia el triplete olímpico.