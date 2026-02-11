Deco: "Lamine tiene una ventaja sobre los demás, es muy inteligente, ha aprendido mucho en la vida"

Anderson Luis de Souza, Deco (Sao Bernardo do Campo, Brasil, 48 años) cumple su tercera temporada como director deportivo del FC Barcelona. Tras un mercado de invierno con pocos movimientos, pasa balance al momento del equipo de Hansi Flick en una entrevista en exclusiva con SPORT de la que les ofrecemos una primera parte. En la segunda parte, dará pistas sobre la futura plantilla.

¿Cómo ves al equipo actualmente?

Lo veo mejor que a principio de temporada. Tuvimos problemas en defensa por las lesiones, acabamos jugando siempre los mismos. Hubo un poco de desajuste al principio de la temporada, pero el equipo ha acabado por encontrar la forma de defender mejor, de jugar mejor. También en ataque. La temporada pasada empezamos con todos los jugadores prácticamente disponibles. Y este año, no. Tuvimos la lesión de Rafa, los problemas de pubalgia de Lamine, lesiones de Ferran… El equipo ha sufrido al principio pero ha ido encontrando su mejor versión.

Desde Stamford Bridge, 17 victorias y solo una derrota en el que posiblemente fue el mejor partido. ¿Cómo se logra eso?

El equipo ha tenido que ir ajustándose. Llegaron jugadores y salieron otros. Tuvimos un jugador que había jugado muchos partidos en defensa, Iñigo. Este año teníamos que encontrar un poco este equilibrio, Ronald se lesionó, después tuvo el problema que tuvo, Eric nos ha dado mucho pero en posiciones distintas. El equipo debía encontrar todos esos equilibrios. Rashford acababa de llegar, también Roony. Esto hace que el equipo tenga que ir buscando, como todos los equipos, un ajuste. Al final lo hemos encontrado y estamos en un momento en que los jugadores ya se conocen, el equipo encontró su mejor versión. Echamos de menos, por supuesto, a jugadores como Pedri, como como Raphinha, pero el equipo es capaz de buscar soluciones. Estamos jugando algunos partidos con dos mediapuntas, con Fermín y con Dani, que no es algo fácil de cuadra, pero hemos sido capaces de superar una serie de cosas que hemos tenido, como la lesión de Gavi a principio de temporada. Lo hemos ido ajustando y lo hemos conseguido.

La distancia con el Real Madrid es solo de un punto. ¿Es justo según lo visto?

Es un poco lo que dice el míster. Y es lo que opino yo, la Liga es una carrera larga, es del que falle menos, del que sea más resiliente, del que sea capaz de aguantar este ritmo. Creo que nosotros lo estamos haciendo bien, pero falta mucho, quedan muchos partidos difíciles. Nos viene ahora esta semana un partido de Copa, que nos condiciona porque luego el lunes ya tienes otro partido duro en Girona. Hay que ir partido a partido, pero lo importante es lo que he dicho, que el equipo está en un buen momento, pero hay que saber que esto nos falta mucho, queda mucha liga, el Madrid ha mejorado mucho, tiene grandísimos jugadores, el Atlético sí se ha descolgado un poco, pero en dos partidos puede volver a estar otra vez, además tenemos que ir a jugar ahí, quiero decir que es muy pronto para hablar de la Liga, hay que ir partido a partido.

El año pasado me decías que no entendías el VAR. ¿Ya lo entiendes?

Sigo sin entenderlo. Siempre digo que, si nosotros, que estamos en el día a día, ya tenemos bastantes dificultades para entender algunas decisiones que se toman, me imagino que para el público general es todavía más complicado. Creo que hay muchas cosas que mejorar: hay que ser más claros y más contundentes a la hora de explicar las decisiones. No entiendo por qué hay momentos en los que el VAR interviene y otros en los que no. Nos pasó el otro día en el partido contra el Mallorca. Desde el VAR dijeron que no era penalti la acción sobre Lamine, cuando el árbitro perfectamente podría haber ido a revisarla. En unos partidos se va a mirar y en otros no. Nos gustaría que todo fuera más claro. Creo que el VAR necesita una revisión profunda para que haya menos errores o, al menos, para que las decisiones sean más comprensibles para todos. Es verdad que podría decir que quizá tengamos que estudiar más el reglamento, y puede ser, pero hay situaciones que ocurren en un partido y que en el siguiente ya se juzgan de manera diferente. Y nosotros, que estamos en el día a día, acabamos teniendo dudas sobre cómo se generan las decisiones arbitrales. Con todo esto, la gestión se vuelve muy complicada. Los árbitros son personas normales, trabajan como todos y pueden equivocarse, igual que el VAR. Pero el VAR llegó para ayudar, y yo creo que en muchos aspectos está generando bastante más confusión.

Háblame de Hansi Flick. Parece el entrenador perfecto para el Barça.

Cuando Xavi decide marcharse y luego quedarse, y después se produce todo ese episodio, entendimos que necesitábamos un entrenador capaz de aportar un poco de tranquilidad en la gestión del vestuario, especialmente en la gestión de las edades. Siempre hemos tenido un vestuario muy particular. Ahora se está equilibrando más, pero seguimos teniendo jugadores muy jóvenes, otros en una edad óptima y jugadores más maduros, como Raphinha, Frenkie o Jules. También está Robert y, por ejemplo, Marc-André ter Stegen, que ahora está cedido pero es uno de los capitanes. A partir de los 30 años tenemos a Robert, a Marc, y creo que también a Szczesny. Gestionar un vestuario así es muy importante. Por eso creemos que la clave era contar con un entrenador con experiencia, y en este caso con mucha experiencia en vestuarios importantes. Ha sido segundo entrenador en Alemania en equipos ganadores, lleva muchos años entrenando y más de 30 años conviviendo con vestuarios y tratando con jugadores. Esa era, un poco, la idea principal.

¿Qué te sorprendió de él en aquel viaje a Londres?

Estábamos delante de dos caminos: seguir por una línea con Xavi o buscar otra solución. No es algo que se decida de un día para otro; sin convivir mucho, no es sencillo tomar una decisión así. Lo que nos impresionó fue, primero, que era una persona que conocía mucho de fútbol, que al final es lo más importante. Segundo, la tranquilidad con la que transmitía sus ideas, que además encajaban bastante con las nuestras. Nosotros no queríamos hacer cambios radicales en el equipo ni empezar de cero; al contrario, queríamos recuperar jugadores. Creíamos que, con dos o tres ajustes, teníamos un equipo capaz de competir. Al final, lo más importante es competir. Ganar ya es otra cosa, pero si llegas siempre a competir a este nivel, puedes ganar. Vimos que las ideas que teníamos encajaban con las del míster: conocía bien a los jóvenes del equipo y, además, no exigió fichajes para venir. Le explicamos el momento del club y la idea que teníamos: reforzar el equipo, no devaluarlo. Y yo creo que eso fue lo que quedó claro en esa reunión.

Decía que el equipo ha mejorado mucho en defensa. Joan Garcia está evitando goles en cada partido. ¿Estás muy orgulloso por su apuesta?

Lo he explicado varias veces. Tenemos un gran portero como Marc, que está pasando por lesiones muy duras, de las que no le desearía a nadie. Como exfutbolista, sé lo doloroso que es pasar por algo así y no me gusta verlo. Cuando Marc se lesiona por primera vez de la espalda, solo teníamos a Iñaki. No teníamos un segundo portero. Miramos al fútbol base, pero los jóvenes eran muy jóvenes: Diego tenía 18 años, Ander estaba jugando muy poco en el filial. Eso ya nos encendió una alarma. Empezamos a trabajar en varias líneas: mirar el mercado, observar el fútbol base y hacer que jugadores como Ander o Diego tuvieran más minutos para ver qué podían ofrecernos. El problema es que Marc vuelve a lesionarse la temporada siguiente, y ahí ya no es una alarma, es una alerta roja. Nos quedamos solo con Iñaki y el segundo portero pasó a ser Diego. En ese contexto, teníamos que salir al mercado sí o sí. La temporada pasada tuvimos la suerte de encontrar a Szczesny en un contexto especial. Mucha gente dice que estaba retirado, pero la realidad es que tenía un año más de contrato con la Juventus. Por motivos personales y situaciones que no se dieron como estaban previstas, decidió parar, pero no era un portero retirado desde hacía tiempo. Aun así, no siempre tienes la suerte de encontrar una oportunidad así. Por eso, después de todo esto, entendimos que teníamos que repensar seriamente la planificación de la portería. Esperamos y deseamos la recuperación de Marc, pero necesitábamos otras soluciones. La opción de Joan surge como una solución de presente y de futuro. Luego, evidentemente, las decisiones finales dependen del entrenador. Es verdad que la nueva lesión de Marc precipita algunas cosas y le abre la puerta a jugar, pero el fútbol es así. Es una cuestión de oportunidades y de saber aprovecharlas. Ha salido bien y estamos contentos. No es una cuestión de felicidad personal ni de tristeza; me pongo contento en la medida en que el Barça, a pesar de perder temporalmente a uno de los mejores porteros de su historia como Ter Stegen, ha tenido la capacidad de encontrar una solución.

¿Has hablado con Ter Stegen?

No he hablado personalmente con él porque lo he hecho con sus agentes. Tuvo la cirugía el viernes y todavía no hemos tenido tiempo de hablar. Además, entiendo perfectamente que en esos momentos no apetezca hablar con nadie: es un momento duro y muy difícil. En cuanto a la idea de la cesión al Girona, desde el club hicimos todo lo posible para facilitarla desde el momento en que él nos lo pidió. Siempre dejamos claro que la decisión era suya, especialmente si lo que buscaba era tener minutos, algo que aquí no iba a poder tener. Facilitamos todo para que pudiera ir al Girona y, de hecho, en su primer partido hizo una actuación espectacular, con una parada decisiva que le dio los puntos al equipo. La mala suerte es que todo esto ha sido muy triste para él, y también para nosotros por él, porque la idea era que pudiera jugar y tener continuidad. Siempre pensamos que Marc debía llegar a su Mundial como titular con Alemania, esa era la planificación. Pero, en fin, el fútbol también tiene este lado. A veces es injusto y muy duro.

¿En quién te apoyas para decidirte por un portero?

Nosotros contamos con un departamento de scouting que maneja muchísima información y datos. En el caso de Joan, más o menos todos veíamos que era un gran portero, que paraba mucho, pero luego hay detalles técnicos muy específicos de la posición que son determinantes. Por eso, cuando hablamos de porteros, siempre lo hacemos con De La Fuente, que es nuestro entrenador de porteros. Tanto en el primer equipo como en el fútbol base, cuando hay que valorar a un guardameta, es él quien está en primera línea, porque trabaja esos detalles técnicos en el día a día. Evidentemente, el míster también tiene influencia en la toma de decisiones, porque al final somos un grupo de trabajo. Igual que cuando se trata de otros jugadores hablo con el entrenador, en el caso del portero hay aspectos muy específicos de la posición que quien mejor conoce es el entrenador de porteros.

¿Cómo de importante es Szczesny para el vestuario, un jugador que acepta su rol?

Ningún jugador acepta no jugar; todos quieren jugar. No hay nadie que diga que no. En su caso, más que aceptar, creo que es una cuestión de experiencia. Ha vivido muchas cosas en el fútbol, es un portero de clase mundial, ha estado en grandes equipos y ha compartido vestuario con grandes porteros y compañeros de altísimo nivel. Ser portero es especial. A veces no eres el titular y eso te obliga a desarrollar algo más, algo humano. Si no lo haces, no sobrevives a esta posición, porque un jugador de campo acaba jugando tarde o temprano; para un portero es mucho más complicado. Tienes que aprender a convivir con esa situación y a ser una persona distinta. En ese sentido, creo que Szczesny es clave para el vestuario, tanto por lo que nos aportó como por lo que nos sigue aportando. Siempre digo que el vestuario lo construyen los que juegan, pero muchas veces todavía más los que no juegan. Si esos no están alineados con el grupo, es muy difícil ganar cosas importantes. Él es un portero y una persona que aporta muchísimo en todos los sentidos: es divertido, alegre, siempre positivo y siempre saca una sonrisa. Y eso es clave para que haya una buena dinámica y una buena convivencia en el vestuario.

Renovaste a Eric Garcia. ¿Esperabas su brutal rendimiento?

Lo de Eric es algo que hemos visto muchas veces en el fútbol: jugadores que le dan la vuelta a la opinión pública. Lo que pasa es que en el Barça eso no suele ser tan habitual. Para mí, eso es mérito de muy pocos jugadores y demuestra una capacidad mental distinta. Creo que él todavía ha ido creciendo y va a seguir creciendo, porque tiene 24 o 25 años y está en una edad en la que aún tiene margen de mejora. Estoy muy contento por él, porque además es una persona y un jugador espectacular. Es un chaval que ha luchado mucho para estar aquí y está donde está únicamente por mérito propio. Ahora le toca aprovechar este momento.

Siempre has querido poner en valor a Gerard Martín. ¿Qué me puedes decir de su progresión?

Es un jugador cuya progresión desde que empezó a jugar hasta ahora ha sido espectacular. Gerard llegó al Barça Atlètic hace dos años y no es nada fácil llegar al Barça, porque la exigencia siempre es muy alta. La verdad es que ha hecho una gran temporada en el Barça Atlètic, nos ha ayudado mucho y eso le dio la oportunidad de subir al primer equipo. Nunca sabes cómo va a reaccionar un jugador en ese salto, pero él lo está haciendo muy bien. La temporada pasada jugó como lateral y este año se le ha utilizado como central, y ahí está: luchando, ayudando y mostrando siempre ese espíritu de dar el máximo. Como he dicho otras veces, un equipo y un vestuario se construyen con jugadores en momentos distintos. Gerard se está consolidando como un jugador de equipo, un futbolista disponible para todo, y necesitamos perfiles así. Estamos encantados con él.

¿Cómo se vive y se acompaña una situación como la de Araujo?

Quizá antiguamente no se hablaba de estas cosas. Yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida, cada uno a su manera. Seguramente en el pasado hubo muchos jugadores que atravesaron situaciones similares. Si repasamos la historia, hay un montón de futbolistas que desaparecieron de un momento a otro, cuyas carreras se truncaron sin que se supiera realmente qué había pasado. No siempre somos capaces de conocer toda esa historia. En el caso de Ronald, para mí es fundamental destacar que cuando una persona tiene un problema, una dificultad mental o está atravesando un momento complicado, el hecho de reconocerlo, pedir ayuda y tomar una decisión es ya haber recorrido el 50% del camino. La mayoría de la gente no tiene esa capacidad. Hemos visto casos de deportistas muy conocidos que no han sido capaces de superar situaciones de depresión u otros problemas y han terminado dejando el deporte. Por eso, para mí es de quitarse el sombrero: tuvo el coraje de decir “no estoy bien, necesito ayuda y voy a solucionarlo”. Eso es lo más importante y, sinceramente, me sorprendió muy positivamente en ese sentido. Para mí, cuando alguien tiene un episodio así, lo más importante es que pueda tratarse. Hoy en día son cosas que se pueden tratar y consolidar. Es como un jugador que está lesionado: se recupera, vuelve a entrenar y vuelve a estar disponible. Ronald hoy está disponible, es un jugador recuperado y tiene que seguir haciendo su trabajo como cualquier otro futbolista. Estoy muy contento por él, por haber superado un momento difícil y complicado, algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado. En su caso, el fútbol tiene una dimensión pública muy grande, y es positivo que esa dimensión también sirva para que la gente entienda y respete estas situaciones. Contento por él y contento por nosotros. Es un jugador que necesitamos, pero más allá del fútbol y de cualquier otra cosa, lo más importante es que él esté bien

¿Por qué te decantas por Cancelo como refuerzo en este mercado de invierno?

Hay una forma de entender la plantilla más allá de nombres concretos. Para tener un jugador más solo a nivel numérico, sinceramente, no veíamos necesario incorporar a alguien. Creíamos que podíamos encontrar soluciones dentro del filial. Con Joao creíamos que mejorábamos realmente el nivel de la plantilla. Si podíamos utilizar ese fair play para subir el nivel con un jugador que puede actuar de lateral derecho, lateral izquierdo, incluso de extremo; que conoce el club, que siente el Barça, que tiene experiencia y es un futbolista de altísimo nivel, entonces sí tenía sentido. Además, en caso de necesidad, tenemos soluciones internas: Jules puede jugar de central, Gerard puede jugar de central… vimos que el problema no estaba ahí. Por eso, traer por traer no era una opción. Creemos que Joao nos mejora mucho la plantilla y nos da más soluciones. Es una decisión de sentido común, consensuada con el míster. Analizamos el mercado y no encontramos ningún central mejor de lo que ya tenemos en casa. No tenía sentido fichar a alguien solo para sumar un número más en la plantilla. Más allá de la calidad, buscábamos también polivalencia, un jugador comodín. Por eso tomamos esta decisión.

También has renovado a Frenkie. ¿También piensas que no se le valora lo que merece?

No es que se sea justo o injusto, el Barça es duro. Costar 70-80 millones te exige más, porque esperan más cosas tuyas. Tenemos a Frenkie en su mejor momento de madurez deportiva. Lo teníamos que renovar, nos habríamos equivocado si no lo hubiésemos hecho. Si sé es justo o no con él, todos los futbolistas tienen momentos duros.

Bernal está cada vez más cerca de ser Bernal. ¿Qué aportará, es el nuevo Busquets?

Es muy pronto. Para mí, Busi es otra cosa.. Siempre he dicho que Busi para mí es el mejor 6 de la historia y de los mejores centrocampistas que he visto. Yo creo que es un chico que tiene mucho talento.

¿Crees que ya se puede decir que Bernal está al 100% y listo para ser titular?

No, titular es muy pronto. Más que titular, yo creo que este equipo necesita jugadores importantes en el momento que necesites. Casi todos van jugando. Nosotros vamos de miércoles a domingo y no paramos, con una exigencia muy alta. Su físico, ha crecido mucho desde el año pasado. Está en su transformación física todavía como adulto. Tiene que estar listo para ser importante en el día de mañana.

El último en renovar ha sido Fermín. ¿Estás orgulloso de tener una plantilla joven y blindada?

Fermín ha tenido que luchar mucho. Tuvo su crecimiento más tarde que los demás, se fue cedido a Linares y volvió con la idea de jugar en el Barça Atlètic. Es un futbolista que ha tenido que sacrificarse y ha tenido que buscar su puesto con las ganas que tiene él. Fermín ha sido capaz de mejorar en muchos aspectos su juego y dar un nivel a su juego diferencial. El pasado verano hubo una oferta por él pero nosotros no deseábamos vender y tampoco era una oferta que correspondiera a su valor. Los clubes son libres de hacer ofertas, pero no era nuestra idea vender a ningún jugador importante. Ahora creíamos que el mejor momento para renovarle era ahora, podíamos esperar quizás al final de temporada, Pero creo que por todo lo que está haciendo es un poco justo mejorar sus condiciones.

¿Entiendes la decisión de Dro de marcharse del club?

Él decidió abandonar el club. No hay ningún club como el Barça, no ha sido el único que se ha ido. Nosotros pasamos en la Ciutat Esportiva dos o tres horas con los jugadores pero no estamos en su día a día, no estamos en su cabeza. También podría estar en el Juvenil A jugando en la Youth League porque es lo que le corresponde por su edad. Se le ha dado la dimensión que se ha dado a la noticia porque es un jugador que estaba en una dinámica de primer equipo. Él tenía una cláusula y nosotros no llegamos a tiempo de renovar. Teníamos un pacto con su agente por el cual nos sentaríamos a negociar su renovación cuando el jugador cumpliera los 18 años. Después de eso, las cosas se precipitaron y a partir de aquí no hay nada que decir.

A Flick se le vio molesto en rueda de prensa

Sí, es normal. El entrenador está en el día a día y les tiene cariño a los jugadores. Pero yo creo que es una reacción normal de alguien que lo tenía cerca, que veía un potencial y que quería cuidar. Pero es fútbol y así es.

¿Ves a Lamine cerca del nivel que exhibió la pasada temporada?

Todos aprendemos en la vida a través de muchas cosas. Cada uno tiene su propia historia: tienes la tuya, tengo la mía, y cada uno vive experiencias distintas. A partir de ahí vas mejorando, vas decidiendo tu camino. A veces mejoras, a veces no tanto, y otras veces no aprendes, pero todo forma parte del proceso. La mente también hace su propio recorrido, lleno de dificultades. Si te fijas, él seguramente podrá explicarlo mejor que yo, pero probablemente esta ha sido la primera lesión que ha tenido en su carrera deportiva. Y claro, ¿cómo sabes lo que es una lesión si nunca la has sufrido antes? A partir de ese momento, todas las experiencias que vas acumulando a lo largo de tu vida te van ayudando a crecer y a mejorar. Creo que Lamine tiene una ventaja respecto a los demás: es muy inteligente, tiene mucha vivencia, ha aprendido muchas cosas en su vida. Es muy listo y asimila las cosas muy rápido. Seguramente las experiencias que tuvo la temporada pasada le están ayudando ahora a madurar dentro de su mundo y de sus propias circunstancias. ¿Por qué estamos contentos nosotros? Porque creemos que cuando un futbolista, tenga la edad que tenga —18, 17, 25 o 27 años— se dedica al 100% al día a día del club, a los entrenamientos, a la forma de trabajar, a lo que se le propone y a lo que se le explica, y lo acepta y lo lleva a cabo, eso es muy positivo. Al final, Lamine, Raphinha, Rashford o Bernal son jugadores del club. Tratamos a todos por igual, aunque cada uno tenga su propio mundo y sus particularidades. Algunos están casados, otros tienen hijos, otros no… cada uno vive su realidad. Nos ponemos contentos cuando vemos que los jugadores evolucionan, no solo en lo deportivo, que es lo que se refleja en el campo y lo que nos corresponde analizar, sino también en su crecimiento personal. A partir de ahí, vemos a un jugador implicado, contento, feliz, disfrutando, que entiende lo que se le explica y lo aplica. Pero tampoco podemos pretender que con 18 años lo sepan todo. Ahí es donde entra nuestra labor: acompañarlos y ayudarles en determinadas cosas.

Cambiando de tema, Víctor Font ya ha dicho que si gana las elecciones, Deco no seguirá. ¿Qué opina?

No quiero entrar a estas cosas. Yo he venido porque creo en el proyecto de Jan que era de reconstrucción y si sigo es porque creo en el proyecto de Jan que ahora es de consolidación. Seguramente si no está Jan esto va a cambiar y por lo tanto no voy a seguir. No es un tema de Víctor Font o de quien sea. Es un tema de lo que creo y de mi vida personal, si hay una cosa que no me cuadra con mi vida personal, me voy y ya está. Tengo la libertad de escoger. No estoy preso a esto. He venido aquí por una idea, porque soy del Barça y quería ayudar. Creía que podía aportar a lo que es el proyecto de Laporta.

¿Trabaja bien con Laporta?

Tengo libertad porque me he ganado la confianza para construir un Barça ganador. Las decisiones deportivas son difíciles, es complicado cuadrar dirección deportiva con un entrenador porque es difícil que un entrenador esté más de cinco años. Creo que hemos sido capaces de reconstruir la plantilla y esto genera confianza en tu jefe. Tengo libertad pero no hago nada que no sepa el presidente. Por respeto y porque sé que tiene una visión distinta a la mía. Hay decisiones que deben ser de club.

¿Cómo es Laporta como presidente, opina de fútbol?

Un presidente que ha estado con Ronaldinho, Deco, Xavi, Messi, Iniesta, que ha ganado lo que ha ganado, que estuvo diez años y ahora cinco más, que es un futbolero loco, que ha tenido a Johan de consejero, algo sabe de fútbol. A partir de aquí, hay que escuchar porque sabe mucho de fútbol, como Pinto Da Costa. Después las decisiones se toman en consenso, el presidente no está en el día a día, pero hay que respetar su opinión y, si está equivocado, hay que convencerlo con temas contundentes.