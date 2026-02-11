Carlos Sainz se da una 'paliza' con el Williams: 77 vueltas en Bahrein

Carlos Sainz ha exprimido al máximo la primera matinal de test en Bahrein. Williams fue la única escudería que se ausentó en el arranque de la pretemporada en Barcelona y la consigna para esta segunda tanda en Bahrein era clara: acumular kilómetros. El piloto madrileño se lo ha tomando en serio y ha sido el que más ha rodado, completando un total de 77 vueltas antes de cederle el volante a su compañero Alex Albon, que participará en la sesión de la tarde.

En Aston Martin, Lance Stroll asumirá el día entero de trabajo para compensar que en Montmeló apenas pudo dar tres vueltas frente a las 60 de Fernando Alonso. El asturiano volverá a la acción el jueves en Bahrein, pero de momento la referencia de su compañero no es demasiado destacada, ni a nivel de vueltas (33), ni de tiempos, ya que el canadiense ha cerrado la mañana en décima posición, a 4,5 segundos del más rápido, que ha sido Max Verstappen.

El neerlandés ha sido protagonista desde el inicio, siendo el primero en salir a pista con el nuevo Red Bull RB22 y también el más rápido por ahora sobre la pista de Sakhir, gracias al crono establecido antes de cumplirse la segunda hora de test, ( 1:35.433) con neumáticos blandos, lejos aún de la pole de 2025 en Bahrein (1:29.841). Oscar Piastri se ha situado segundo, a poco más de una décima con el McLaren ( 1:35.602). Han sido los dos únicos pilotos en bajar de 1:36, ya que el tercer clasificado, George Russell, se ha quedado a seis décimas con el Mercedes.

La única incidencia destacada ha sido el trompo de Lewis Hamilton en la curva 1 de Sakhir nada más comenzar la acción con su Ferrari y justo a continuación, el fallo técnico del Alpine que ha provocado una efímera bandera roja y ha dejado a Franco Colapinto parado más de una hora en el garaje.

Rodar y poner a prueba la fiabilidad es la prioridad absoluta en Bahrein, esta primera mañana ya ha servido para empezar a recoger datos y sensaciones. Ha llamado la atención el trabajo de Audi en sus pontones, notablemente modificados, con una entrada muy vertical, respecto a la versión del coche que se presentó en Berlín el pasado 20 de enero. Gabriel Bortoleto ha completado 49 vueltas y ha sido octavo.

Noticias relacionadas

Por la tarde varios equipos cambiarán a sus pilotos.